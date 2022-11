Cuffie Sennheiser HD 450SE, tra le più vendute, ora con uno sconto del 60% per il Black Friday!

Mancano ancora un po’ di giorni all’effettivo Black Friday, fissato per il 25 novembre prossimo, ma già da questo momento Amazon sta proponendo delle offerte in anticipo, che ci accompagneranno fino al prossimo 28 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sulle cuffie e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui stanno venendo proposte le cuffie Sennseiser HD450SE.

Le cuffie wireless Sennheiser HD 450SE offrono un suono di qualità superiore con profondi bassi dinamici. Grazie al supporto di tecnologie come AAC e AptX, anche se il segnale viene trasmesso via wireless potrà godere di una compressione minima e, con AptX Low Latency, anche di una latenza ridotta per mantenere una perfetta sincronia quando, ad esempio, si guardano dei video.

Le cuffie wireless Sennheiser HD 450SE assicurano 30 ore di ascolto con ricarica rapida tramite USB-C, diventando il vostro compagno di viaggio perfetto. Inoltre, il microfono integrato consente di impartire comandi direttamente con la vostra voce agli assistenti virtuali Alexa, Siri e Google Assistant.

Le cuffie wireless Sennheiser HD 450SE sono dotate di un sistema per la cancellazione attiva del rumore, permettendovi di godervi la vostra musica preferita senza distrazione e disturbi provenienti dal mondo esterno.

Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa le cuffie Sennheiser HD 450SE a soli 79,99€, rispetto ai consueti 199,99€ di listino, con uno sconto del 60% e un risparmio reale di 120€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere delle ottime cuffie a un prezzo eccellente!

