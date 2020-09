Crysis Remastered, ecco la prima immagine in 4K a dettagli massimi

Crytek ha pubblicato la prima immagine a risoluzione 4K tratta dalla versione Windows PC di Crysis Remastered che mostra il titolo al suo massimo splendere impostando la modalità grafica “Can it run Crysis?” (ci gira Crysis?), frase resa celebre dagli appassionati a causa delle notevoli richieste per far girare il gioco sui PC all’epoca dell’uscita originale.

Ricordiamo che questa versione rimasterizzata comprenderà texture di qualità elevata fino alla risoluzione 8K, illuminazione globale, profondità di campo, nuove impostazioni per l’illuminazione, motion blur, ray tracing e altro ancora. Saranno supportati anche HDR, anti-aliasing temporale, SSDO, parallax occlusion mapping, screen space reflection e ombra (SSR e SSS), insieme a nuovi effetti particellari.

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato i requisiti ufficiali, sebbene non sappiamo se quelli consigliati riescano ad offrire un gameplay fluido con la stessa qualità grafica evidenziata dallo screenshot.

Ricordiamo che Crysis Remastered sarà lanciato il prossimo 18 settembre per PC, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One. Il titolo è già disponibile per Nintendo Switch, anche se in questa versione i compromessi sono apparsi evidenti, ma ve ne abbiamo parlato più nel dettaglio nella nostra recensione.

Per tutti gli approfondimenti del caso vi consigliamo di consultare la nostra scheda dedicata, nella quale trovate tutte le notizie e gli articoli inerenti al prodotto.