Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, NFS Unbound e tanti altri giochi in offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion a soli 36,49€, con uno sconto del 27% e un risparmio reale di 13,51€ rispetto ai 50€ di listino.

La storia di quest’importante prequel, coi personaggi coinvolti e con le prospettive di trama appena suggerite dai seguiti in chiave moderna, è sia una panoramica sul passato, sia un possibile ponte per il futuro. Nella nostra recensione abbiamo affermato che “chi lo giocò all’epoca conserverà ancora il ricordo nostalgico di una storia indimenticabile, che approfondiva le origini del capitolo più popolare di Final Fantasy. Rivedere quei personaggi in chiave moderna, rivivere le loro vicende e ripercorrere le fasi salienti di tutto ciò che diede origine al mito, è qualcosa che fa bene al cuore. Soprattutto considerando che l’opera è integrale, non rimaneggiata e non alterata. Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion ha avuto finalmente il rispetto che meritava ed è adesso fruibile da tutti nella sua versione migliore“.

Piuttosto interessante anche lo sconto su NFS Unbound, che attualmente potete aggiudicarvi a soli 45,49€, con uno sconto del 35%. NFS Unbound rappresenta un ritorno alle corse competitive su strada dei precedenti titoli del franchise, come l’eccellente Need for Speed Underground. NFS Unbound segue le avventure di un gruppo di appassionati piloti da strada che si fanno spazio tra le vie al neon della città, con l’immancabile suono delle sirene della polizia che echeggia nella notta. Com’era prevedibile, NFS Unbound è caratterizzato da una grafica stilosa e da una meccanica di gioco all’avanguardia e pone una forte enfasi sulla personalizzazione dei giocatori, consentendo alla comunità di modificare e decorare la propria auto.

