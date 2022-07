Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo settimane di indiscrezioni, Square Enix ha annunciato ufficialmente Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, remake completo di Crisis Core, titolo che su Sony PSP si era affermato come una pietra angolare per le vicende del FFVII vero e proprio.

Uscito originariamente su PSP nel 2007 (ma servì aspettare il 2008 in Europa), Crisis Core: Final Fantasy VII riscosse un grande successo, entrando nel cuore dei videogiocatori. Il titolo venne all’epoca prodotto da Yoshinori Kitase, mentre Tetsuya Nomura si occupò del design dei personaggi, che includevano, volti indimenticabili come Sephiroth e Genesis.

Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion offrirà modelli tridimensionali aggiornati, doppiaggio completo, nuovi arrangiamenti per la musica. Oltre a dei movimenti migliorati per personaggi e telecamera, insieme a una interfaccia rivisitata, viene infatti segnalato che ci sarà un vero e proprio nuovo sistema di combattimento basato sui menù, che dovrebbe dunque essere diverso dalla soluzione adottata originariamente su PSP. Sfortunatamente non è ancora del tutto chiaro in che modo sarà rivisitato il battle system, motivo per il quale non avremo altra scelta se non quella di attendere ulteriori approfondimenti da parte degli sviluppatori.

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion sarà lanciato il prossimo 31 marzo per Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

