Crime O’Clock nel 2023 metterà alla prova le vostre capacità da investigatori

Ci sono numerosi giochi che vi permettono di misurarvi con le vostre capacità investigative. Quello che vuole fare Crime O’Clock, però, è portarvi ad aguzzare davvero la vista, per districarvi nei suoi scenari molto ampi e strapieni di dettagli e capire quale storia possa unirli tra le diverse epoche in cui vi ritroverete a viaggiare.

Il nuovo videogioco dell’italiana Bad Seed, pubblicato da Just For Games, viene descritto come un titolo di «esplorazione e indagine», dove vi troverete alle prese con delle vicende che si muovono attraverso epoche diverse.

«Sarai abbastanza bravo a trovare gli indizi per risolvere i misteri? Ricorda: il crimine non dorme mai!» vi sfidano gli sviluppatori, nella descrizione ufficiale del gioco – che trovate anche su Steam.

Deducendo delle informazioni, ne scoverete di altre

Il lato davvero unico di Crime O’Clock, al di là dei suoi scenari densissimi, è che vuole giocare con il tempo: molti investigatori possono provare a risolvere un crimine dopo che è avvenuto, ma voi avete una marcia in più e potete provare a prevenire i misfatti prima ancora che avvengano.

«Indaga sui casi attraverso il tempo, esplorando mappe in continua evoluzione per rivelare una storia che attraversa le epoche» ci spiegano gli sviluppatori.

La possibilità di viaggiare nel tempo sarà la vostra grande arma e vi permetterà di esplorare le mappe in diversi momenti, così da notare dettagli che vi permetteranno di risolvere casi che vanno dall’omicidio agli hackeraggi.

«Ogni mappa è esplorabile in differenti momenti della storia, che dovrai analizzare attentamente per risolvere casi di hackeraggio, omicidio, furto e molti altri» precisa Bad Seed. «Ma un filo conduttore unisce strani eventi che si stanno dipanando attraverso i secoli…».

Via via che con le vostre abilità deduttive noterete dei dettagli, zoomando nelle ricche mappe, queste si modificheranno svelando nuove avventure. Si parla, insomma, di un’esperienza basata sul punta-e-clicca, che pur partendo da un’anima da Dove’è Waldo? aggiunge degli elementi di unicità che vogliono renderla intrigante.

Gli autori, ad esempio, ci anticipano la presenza di EVA, una intelligenza artificiale che ci affiancherà nelle nostre indagini.

«Grazie ai sistemi di EVA, avrai nuovi modi per trovare indizi e prove: le fasi deduttive si alterneranno a puzzle e meccaniche d’azione, per rendere l’esperienza di gioco più completa. Man mano che la tua avventura proseguirà, EVA aggiornerà i suoi sistemi sbloccando nuove funzionalità».

L’uscita di Crime O’Clock è attesa per il 2023, quando i suoi misteri sbarcheranno su PC e Nintendo Switch. Rimaniamo ovviamente in attesa di riferirvi una data più precisa e vi rimandiamo al sito ufficiale per approfondire la conoscenza con il gioco.

Intanto, lustrate gli occhiali e tenetevi pronti: ci sono dei crimini da prevenire che hanno bisogno di voi.