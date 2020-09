Crash Bandicoot 4 si prepara al lancio con un nuovo trailer

Il publisher Activision e lo sviluppatore Toys For Bob hanno pubblicato il gameplay trailer di lancio di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, titolo in uscita il prossimo 2 ottobre per Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One: consultate la nostra prova diretta della demo giocabile per ulteriori dettagli sull’atteso ritorno del noto peramele.

Potete vedere il filmato, come di consueto, nel player sottostante.

La storia riprende dal termine di Crash Bandicoot: Warped, dopo che Neo Cortex, Dr. N. Tropy e Uka Uka sono stati bloccati su un pianeta lontano. Dopo decenni di tentativi falliti, il trio alla fine riesce a fuggire, creando un buco delle dimensioni di uno scienziato malvagio nel tessuto dello spazio-tempo. Nel corso di quest’avventura, i giocatori scopriranno quattro maschere Quantum, guardiane dello spazio e del tempo, che daranno loro la possibilità di piegare le regole della realtà e di ottenere modalità avanzate per aggirare pericolosi ostacoli. Alle meccaniche classiche si sommano il wall running, il rail grinding e il rope swinging.

In occasione della Opening Night della Gamescom 2020, inoltre, è stato rivelato che il titolo offrirà alcuni livelli molto difficili che saranno dei veri e propri flashback agli anni ’90.