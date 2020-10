Crash Bandicoot 4 piace alla stampa internazionale: la media voto è sorprendente

Activision e Toys for Bob si stanno preparando al debutto ormai imminente del nuovo Crash Bandicoot 4: It’s About Time, quarto capitolo ufficiale della saga platform dedicata allo storico peramele arancione.

Nella nostra recensione, con tanto di video, vi abbiamo spiegato che il gioco «è un’operazione riuscita, una buonissima ripartenza per un franchise che sembrava ormai campare di rendita senza avere più il coraggio di proporre qualcosa di nuovo. Toys for Bob ha raccolto degnamente l’eredità di Naughty Dog, ma l’eccessiva timidezza con cui sono state proposte le novità non permette a questo nuovo capitolo di spiccare il volo né di essere riconosciuto come un punto di svolta per l’evoluzione della serie.»

Un'immagine di Crash 4.

Dopo la scadenza dell’embargo, su Metacritic è apparsa la lista di review da parte della stampa internazionale: relativamente alla versione PS4, il gioco ha ottenuto un ottimo 86%. Ecco, poco sotto, alcuni voti rilasciati dalle maggiori testate estere disponibili al momento in cui scriviamo:

GamesBeat 100

GameMAG 90

Gamer.nl 90

Hobby Consolas 88

Carole Quintaine 85

TrueGaming 85

VG247 60

Tra le qualità descritte e su cui quasi tutti concordano, il fatto che il gioco vuole riprendere a piene mani quei concetti e quelle meccaniche che hanno fatto la fortuna della trilogia originale, provando a mutare la formula con personaggi differenti e le variabili introdotte dalle maschere, oltre a portare sul piatto un level design che mette insieme sia le nuove idee che i canoni platform della tradizione.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time sarà disponibile a partire dalla giornata di domani, 2 ottobre 2020, su console PlayStation 4 e Xbox One. Al momento non è prevista un’edizione per Nintendo Switch e PC, né eventuali versioni per console next-gem (ossia PS5 e Xbox Series X|S).