Controller Xbox edizione speciale 20° anniversario: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Sembra incredibile, ma sono già trascorsi ben 20 anni dal debutto della prima Xbox di Microsoft sul mercato. Una console dalle dimensioni piuttosto generose ma che si proponeva come la più prestante della sua generazione, superando le concorrenti Playstation 2 di Sony e GameCube di Nintendo, e offriva un hard disk integrato per memorizzare dati, nonché un connettore Ethernet per connettersi a Internet. L’originale Xbox ha dato il via a Xbox Live, un servizio assolutamente all’avanguardia all’epoca nel campo console e che continua a costituire una delle feature più importanti di Xbox Series X|S.

Per festeggiare l’evento, la società di Redmond ha deciso di commercializzare un controller wireless in edizione limitata nel classico nero con tocchi verdi che riportano all’estetica della prima Xbox. Il resto della componentistica ricalca quello di un classico controller per Xbox Series X|S, ma che può essere anche utilizzato anche su altri dispositivi, come i sistemi Windows 10 e Windows 11, nonché gli smartphone Android e iOS supportati.

Il controller wireless Xbox in edizione speciale per il 20° anniversario è dotato di una croce direzionale ibrida e un’impugnatura antiscivolo sui grilletti, oltre a pulsanti dorsali. Il controller può essere collegato anche in maniera cablata tramite la porta USB-C, utile anche per ricaricare le batterie se avete optato per il Kit Play And Charge (in caso contrario, il controller necessita di due batterie in formato stilo AA).

Il controller wireless Xbox in edizione speciale per il 20° anniversario sarà lanciato il prossimo 15 novembre. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

