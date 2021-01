Control, soli 1220p nativi con ray tracing attivo su PS5 e Xbox Series X

505 Games e Remedy hanno svelato le specifiche di Control Ultimate Edition per le console di nuova generazione.

Questa è la sola edizione che garantisce un upgrade gratuito dalla versione per PS4 e Xbox One a quella per PS5 e Xbox Series X|S.

Mentre la decisione di bloccare l’aggiornamento dietro un paywall ha fatto molto discutere, i fan hanno finalmente di che sorridere.

Ieri è stata infatti annunciata l’inclusione del gioco nella sua Ultimate Edition su PlayStation Plus a febbraio.

Mentre l’upgrade non ha ancora una data d’uscita dopo un recente rinvio, adesso sappiamo nello specifico che tipo di funzionalità porterà in dote.

Control su PS5 e Xbox Series X avrà due modalità grafiche: Performance e Graphics.

La prima punterà ai 60fps con una risoluzione nativa di 1440p e un output in 4K. Questa è la sola modalità grafica disponibile su Xbox Series S, dove non sarà disponibile il ray tracing, con una risoluzione nativa di 900p e un output di 1080p – «questa è una limitazione dell’hardware, non del gioco», precisano dal publisher.

La Graphics Mode punterà i 30fps con il ray tracing su trasparenze e riflessi, il tutto ad una risoluzione nativa di 1220p e un output in 4K.

Su PlayStation 5, i giocatori godranno del supporto nativo al DualSense, che si tradurrà nel feedback aptico e nei grilletti adattivi.

Inoltre, come preannunciato al reveal dei giochi di PlayStation Plus di febbraio, gli abbonati potranno sfruttare le guide video, mentre tutti gli utenti PS5 godranno delle schede Attività.

Control Ultimate Edition include anche le due espansioni arrivate dopo il lancio originale, tra cui AWE, il primo evento crossover dell’universo esteso Remedy con protagonista Alan Wake.