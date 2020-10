Control, scoperta un’intera città (con tanto di traffico) fuori la Oldest House

Una delle accuse principali che viene mossa a Control di Remedy è che si basa su un’ambientazione piccola e ripetitiva.

La Oldest House è in effetti per definizione un luogo almeno in partenza raccolto, che nasconde dentro di sé altri luoghi sia nelle sue viscere, sia attraverso collegamenti spazio-temporali alquanto difficili da spiegare.

Tuttavia, come scoperto dal modder Lance McDonald, la Oldest House nasconde dei luoghi anche all’esterno delle sue mura.

Unlocked the debug free camera in Control for PlayStation 4 today. I already did this on PC the day the game released but PS4 hacking is cooler so I figured I should get around to doing it there too. pic.twitter.com/TfnHNAqmLf

— Lance McDonald (@manfightdragon) October 1, 2020