Control AWE, nel primo video gameplay c’è anche Alan Wake!

Dopo anni di silenzio, per Alan Wake è venuto finalmente il momento di farsi nuovamente vedere. Così, dopo che lo scrittore protagonista del gioco omonimo era stato mostrato nel trailer di AWE, seconda espansione di Control, oggi Remedy Entertainment ha provveduto a pubblicare, come promesso, un primo video gameplay dal DLC. In questo, possiamo nuovamente trovarci a tu per tu con il tormentato artista, armato di una macchina da scrivere che i fan ben ricordano.

Il video, mostrato durante uno streaming ufficiale del team finlandese su Twitch, vede circa quindici minuti in compagnia del gioco. La nostra Jesse Faden, nel motel noto ai fan di Control, si trova a misurarsi con nuovi misteri, quando si imbatte proprio in un collegamento inaspettato tra il Bureau of Control di cui fa parte e le tormentate vicende di Alan Wake.

Come potete vedere voi stessi di seguito, come anche The Foundation questo DLC si rifà pienamente alle meccaniche viste nel gioco completo – come sparatorie in terza persona e l’uso di spettacolari poteri sovrannaturali per Jesse, tra cui la possibilità di fluttuare nell’aria o quella di sparare via gli oggetti (e le persone) con la telecinesi.

Potete anche vedere in azione delle nuove armi, oltre a una meccanica che invita a rimanere alla luce, proprio come si faceva in Alan Wake, per mettersi al riparo dai pericoli.

Nel corso della diretta, Remedy ha fatto sapere che l’espansione dovrebbe durare tra le quattro e le cinque ore. La sua uscita è attesa per il 27 agosto prossimo su PC, PS4 e Xbox One; vi ricordiamo, inoltre, il debutto di Control: Ultimate Edition, versione del gioco che vi darà diritto anche all’aggiornamento gratuito su PS5 e Xbox Series X.