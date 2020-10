Computer portatili e Smart TV a prezzi scontati tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate ai notebook e smart TV.

Partiamo con il portatile HP 250 G7, notebook perfetto per lavorare in movimento, grazie al suo design più sottile e leggero. Il robusto chassis protegge il notebook, conferendogli un aspetto professionale adatto al vostro business. Questo portatile è predisposto per il collegamento di tutte le periferiche ed è progettato per adattarsi alle vostre esigenze di business grazie alle porte RJ-45 e HDMI. Per quanto le caratteristiche tecniche, troviamo un processore Intel Core i5-8265U con scheda grafica UHD 620 integrata, 8GB di RAM e un SSD SATA da 1 TB. La sicurezza dei vostri dati è garantita dal chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module (TPM) che fornisce chiavi di crittografia basata su hardware per proteggere i dati, le e-mail e le credenziali utente.

Solitamente il notebook HP 6BP65EA 250 G7 viene venduto a 715,98€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 554,99€.

Passiamo alla Smart TV LG 43UN73006LC da 43″, dispositivo equipaggiato con un potente processore Quad Core 4K in grado di eliminare la rumorosità nei video e creare colori e contrasti più vividi. Le immagini a bassa risoluzione sono potenziate e riprodotte con una qualità più fedele possibile a quella del 4K. Gli appassionati di cinema saranno entusiasti della FilmMaker Mode, nella quale il processore regola automaticamente l’immagine, disattivando l’effetto “motion smoothing” per un effetto “full motion”. Non poteva di certo mancare il supporto ai formati HDR 10 Pro e HLG Pro per visualizzare contenuto al massimo del dettaglio. Il moderno sistema operativo a bordo, WebOS, consente l’accesso ai servizi di streaming più popolari, come Netflix, Youtube, Disney+ ed altro ancora.

Solitamente la Smart TV LG 43UN73006LC viene venduta a 429€, ma oggi potrete acquistarla a soli 318€.

