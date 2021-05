Come collegare cuffie Bluetooth e AirPods a PS5

C’è un destino infausto che unisce i possessori di cuffie Bluetooth che possiedono una console: per scelte dei produttori, infatti, non è possibile collegare degli headset Bluetooth alle macchine da gioco – e questo vale anche per PS5 (o, se preferite, per Nintendo Switch e Xbox Series X). Questo significa che non si possono collegare? Nativamente, sì. Ma niente vi vieta di attrezzarvi per usarle ugualmente.

Vediamo quindi, in questa guida, come potete utilizzare delle cuffie Bluetooth su PS5 e, nello specifico e visto che sono tanti i lettori che ce lo chiedono, vediamo come collegare gli AirPods di Apple alla vostra PS5, in modo che possiate usarli sia come uscita audio che come microfono per la chat vocale.

Come collegare cuffie Bluetooth e Apple AirPods a PS5

1. Procuratevi un dongle bluetooth

Il primo passaggio è, con ogni probabilità, quello più scomodo: dal momento che non è possibile collegare nativamente le cuffie Bluetooth alla console, vi servirà un accessorio di terze parti che faccia da ponte e utilizzi lo spinotto USB-C nella parte frontale della scocca della console.

Quello che ci sentiamo di raccomandare e che abbiamo testato è quello di Skull & Co (comodo anche per Nintendo Switch), per un motivo molto semplice: con questo non abbiamo rilevato latenze di sorta nell’audio e viene anche fornito con dei cavetti nella confezione che permettono, in caso vi servisse la porta USB-C libera, di utilizzare una piccola prolunga per tenerla libera.

Una volta che avete scelto il vostro stick audio bluetooth da collegare alla console e lo avete ricevuto, potete procedere al punto successivo.

2. Collegate il vostro audio dongle bluetooth

Una volta ottenuto il dongle bluetooth che farà da tramite tra la console e le vostre cuffie, collegatelo alla porta USB-C o alla porta USB di PS5 – a seconda del prodotto da voi scelto. Nel caso di quello che abbiamo segnalato, potete collegarlo alla porta USB-C se non vi crea problemi il fatto che, durante l’utilizzo, copra anche la porta USB. In caso contrario, collegate la prolunga per agganciarlo alla porta USB e lasciare libera la porta USB-C per altri utilizzi (come un HDD esterno, ad esempio).

Una volta fatto, il dispositivo risulterà acceso e in attesa di un abbinamento. Nel caso specifico di quello raccomandato, potete abbinare fino a quattro dispositivi massimi, che saranno riconosciuti automaticamente le volte successive, una volta accesi.

Potete usare la stessa tecnica anche con Nintendo Switch

3. Sincronizzate gli AirPods al dongle bluetooth

Ora che il dongle è acceso e in attesa di abbinamento, prendete il case che contiene i vostri AirPods e premete il tasto posto sul retro, fino a quando il led frontale non lampeggerà e infine si illuminerà in modo costante. Quando vedrete questa luce, significherà che le cuffie sono state accoppiate al dongle che avete collegato alla vostra console – esattamente come accade con il vostro iPhone, insomma.

Da questo momento in poi, i vostri AirPods sono collegati a PS5.

4. Verificate le impostazioni audio di PS5

Per assicurarvi che tutto sia andato per il meglio, verificate dalle Impostazioni della console che PS5 stia rilevando il dispositivo USB (nel nostro caso, indicato come AudioStick). Per farlo, andate su:

Impostazioni > Audio > Uscita audio > Dispositivo di uscita > Selezionate qui USB Headset

Se vedete qualsiasi opzione diversa dalla voce USB per l’output audio, modificatela per assicurarvi che l’audio abbia come output il vostro dongle, che a sua volta trasmetterà via Bluetooth ai vostri AirPods.

5. Come usare gli AirPods anche come microfono su PS5

Una volta fatto tutto questo, potete utilizzare i vostri AirPods anche come microfono. Per verificare che siano selezionati come periferica di input andate su PS5 alle voci:

Impostazioni > Audio > Microfono > Dispositivo di ingresso > Selezionate qui USB Headset

6. Fatto!

Avete fatto tutto! Ora potete utilizzare liberamente i vostri AirPods come cuffie su PS5. Ogni qualvolta scollegherete il dongle dalla porta USB, sappiate che riconoscerà comunque automaticamente le cuffie al prossimo utilizzo, perché avete già eseguito l’abbinamento in precedenza, quindi collegatelo e rimuovetevelo senza preoccupazioni a seconda delle necessità.