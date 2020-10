Ci sono volute tre console, ma finalmente Assassin’s Creed Unity gira a 60 fps

Quando fece il suo debutto nel 2014, Assassin’s Creed Unity mise in difficoltà le giovani console di nuova generazione, inciampando in un frame rate non sempre impeccabile e costringendo Ubisoft a qualche compromesso per raggiungere la miglior resa possibile del titolo su PS4 e Xbox One.

Grazie a un test eseguito dagli esperti di Digital Foundry, tuttavia, possiamo finalmente vedere all’opera il gioco con un frame rate solido e stabile a 60 fps – anche se c’è voluta qualche generazione di console di troppo. Uscito originariamente su Xbox One (presa come confronto da Digital Foundry), il gioco non raggiungeva questo target nemmeno su Xbox One X, ma ci riesce eseguito con la retrocompatibilità su Xbox Series X.

Six years and two consoles later, Xbox Series X finally delivers Assassin's Creed Unity at a locked 60 frames per second – and it's superb: https://t.co/oXAzlO1sCX pic.twitter.com/TgBJGXfs89 — Digital Foundry (@digitalfoundry) October 10, 2020

Secondo il test svolto dagli esperti, sulla console originale arrivava a girare anche a 20 fps in alcune sequenze; sulla potenziata, invece, arrivavamo a circa 40 fps, mentre sulla piattaforma di nuova generazione i 60 fps sono stabili (e molto, molto apprezzabili).

Potete vedere l’analisi di Digital Foundry e Arno in azione in una Parigi finalmente votata alla fluidità direttamente nel video che vi proponiamo in embed di seguito.

Vi ricordiamo che Xbox Series X sarà retrocompatibile con le librerie di Xbox, Xbox 360 e Xbox One, quindi potrete portare con voi i giochi delle precedenti generazioni. Assassin’s Creed Unity a 60 fps compreso.

L’uscita della console Microsoft è attesa per il 10 novembre prossimo.