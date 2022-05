Chromebook Week: sconti fino al 34% su Amazon!

Stavate pensando di acquistare un nuovo Chromebook? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di vari Chromebook, in occasione della ChromeBook Week, a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Tra i vari prodotti che fanno parte di questa iniziativa, vi segnaliamo in modo particolare il ChromeBook HP 14a-na0001sl, che solitamente viene proposto a 349,99,€ ma che oggi potete portarvi a casa a soli 229,99€, con uno sconto del 34% e un risparmio reale di 120€. Il ChromeBook HP 14a-na0001sl caratterizzato da un design elegante e dotato di una batteria a elevata autonomia, perfetto per accompagnarvi ovunque senza la necessità di collegarsi ad una presa elettrica.

Ideale per utilizzi tipicamente da ufficio e navigazione web, il ChromeBook HP 14a-na0001sl è leggero e facilmente trasportabile. Il dispositivo è animato dal processore Intel Celeron N4020, accompagnato da 4GB di RAM e 64GB di memoria di archiviazione eMMC, mentre il display è un’unità IPS da 14″ a risoluzione FullHD con trattamento antiriflesso e supporta il tocco fino a quattro dita contemporaneamente, consentendovi di scorrere, ingrandire e spostarvi tra i contenuti con semplici gesti. Non manca una webcam 720p per effettuare videochiamate e didattica a distanza, indispensabile per il periodo attuale.

Grazie al Google Security Chip, il ChromeBook HP 14a-na0001sl assicura che i vostri dati più sensibili siano al sicuro. Infatti, il dispositivo dispone di una protezione antivirus integrata, sandboxing per isolare eventuali processi colpiti da malware e un Avvio Verificato per lanciare sempre una versione non corretta del sistema operativo all’accensione.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.