Chromebook ottimo per lavoro e studio oggi a meno di 200€ per il Prime Day!

Continuano le offerte dell'Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un'incredibile offerta inerente all'ASUS Chromebook C424

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Grazie all’enorme numero di applicazioni presenti su Google Play Store, Acer Chromebook C424 con ChromeOS vi permette di fare qualsiasi cosa desideriate, sia per il lavoro che per lo studio e il tempo libero.

Ad animare Acer Chromebook C424 è un processore Intel Celeron N4120, accompagnato da 4 GB di memoria DDR4 e 64 GB di spazio di archiviazione su eMMC. Nonostante le specifiche tecniche, Acer Chromebook C424 riesce ad offrire un’esperienza utente di primo livello grazie al sistema operativo Chrome OS che ottimizza le varie operazioni e le prestazioni della batteria, tanto da permettere di arrivare sino a 12 ore con una singola ricarica, oltre ad avviarsi in maniera praticamente istantanea.

Per quanto riguarda la fruizione di contenuti, Acer Chromebook C424 è equipaggiato con un display LCD da 14″ a risoluzione FullHD in grado di essere ruotato di 180° che permette di ridurre sensibilmente l’ingombro a tutto vantaggio della trasportabilità. Infatti, Acer Chromebook C424 pesa solo 1,51Kg. Acer Chromebook C424 è dotato di tutte le porte che vi servono per le vostre attività quotidiane, dalle USB Type-A a quelle Type-C, oltre al supporto alle reti WiFi 802.11ac.

Solitamente l'ASUS Chromebook C424 viene venduto a 379€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 179€, con un risparmio reale di 200€, pari a uno sconto del 53%!

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!