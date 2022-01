Chromebook Days MediaWorld: notebook con Chrome OS a prezzi imperdibili!

Mediaworld ha lanciato l’imperdibile promozione “Chromebook Days“, la quale vi consentirà di mettere le mani su diversi dispositivi a prezzi davvero convenienti! L’iniziativa sarà valida sino alla mezzanotte di oggi, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Tra i vari articoli proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare l’HP CHROMEBOOK 14A-NA0028NL, che attualmente potete portarvi a casa a soli 349€, rispetto ai 469€ usuali di listino, per un risparmio reale di 120€.

Ad animare HP CHROMEBOOK 14A-NA0028NL è un processore Intel Pentium N5030, accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione su eMMC. Nonostante le specifiche tecniche, HP CHROMEBOOK 14A-NA0028NL riesce ad offrire un’esperienza utente di primo livello grazie al sistema operativo Chrome OS che ottimizza le varie operazioni e le prestazioni della batteria, tanto da permettere di arrivare sino a 12 ore con una singola ricarica, oltre ad avviarsi in maniera praticamente istantanea.

HP CHROMEBOOK 14A-NA0028NL è equipaggiato con un display IPS da 14″ con trattamento antiriflesso che vi permette di navigare e occuparvi di tutte le comune operazioni della vita quotidiana in maniera ottimale. HP CHROMEBOOK 14A-NA0028NL è anche molto trasportabile, nonché robusto.

HP CHROMEBOOK 14A-NA0028NL è lo strumento ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo in grado di fornire prestazioni adatte a scuole e compiti d’ufficio e massima portabilità, senza trascurare anche la robustezza e un buon comfort durante la digitazione e visualizzazione dei contenuti.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e sul sito trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

