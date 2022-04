Chromebook convertibile Lenovo IdeaPad Flex 5 ora con uno sconto di 100 euro su Amazon!

Anche oggi, mercoledì 27 aprile 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi c’è sicuramente il Chromebook convertibile Lenovo IdeaPad Flex 5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 399€, rispetto agli usuali 499€ di listino, con uno sconto del 20% e un risparmio reale di 100€.

Il Chromebook convertibile Lenovo IdeaPad Flex 5 è il compagno perfetto da portare in giro con voi, dato che è in grado di avviarsi in pochissimi secondi e offre una penna per prendere appunti o disegnare.

Il Chromebook convertibile Lenovo IdeaPad Flex 5 è equipaggiato con un display IPS a risoluzione FullHD da 13,3″ con una luminosità massima di 250 nits, mentre ad animare il dispositivo trova posto il processore Intel Celeron 6305 con GPU integrata Intel UHD Graphics, accompagnato da 4GB di RAM LPDDR4x-3733 e 64GB di memoria di archiviazione su eMMC 5.1.

Il Chromebook convertibile Lenovo IdeaPad Flex 5 è dotato del sistema operativo ChromeOS, in grado di fornirvi tutto quello che vi serve per svolgere le vostre operazioni sul web. Grazie alla sua elevata ottimizzazione, potete anche dire addio alla ricerca di una presa elettrica, dato che il dispositivo assicura un’elevata autonomia.

Sicuramente, uno dei grandi vantaggi del Chromebook convertibile Lenovo IdeaPad Flex 5 è quello di essere stato progettato per piegarsi a 360°, trasformandosi da notebook a tablet e utilizzarlo in diverse modalità, in base alle vostre esigenze.

Si tratta di un'occasione imperdibile per acquistare un ottimo Chromebook notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.