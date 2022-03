Chromebook ASUS, perfetto per studio e lavoro, in offerta a un prezzo super su Amazon! 170 euro di sconto!

Anche oggi, mercoledì 23 marzo 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa all’ASUS Chromebook CZ1, che attualmente potete portarvi a casa a soli 229€, rispetto agli usuali 399€ di listino, per un risparmio reale di 170€! Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo convertibile 2 in 1 risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

ASUS Chromebook CZ1 è dotato di un display multioutch WUXGA da 10,1″ in grado di fornire immagini vivide e una responsività immediata ai comandi tramite tocco. Grazie alla certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu, sarete sicuri che i vostri occhi saranno sempre protetti.

ASUS Chromebook CZ1 è animato dal SoC MediaTek Kompanio 500 con GPU integrata Mali-G73 MP3, mentre il sistema operativo ChromeOS assicura la massima velocità. Il dispositivo può essere utilizzato anche in modalità tablet, consentendovi di prendere appunti o disegnare con il pennino fornito in dotazione.

ASUS Chromebook CZ1 è ideale anche per i più piccoli, in quanto è stato costruito per resistere a colpi, urti e cadute con bordi e angoli esterni protetti da un rivestimento in gomma. ASUS Chromebook CZ1 offre una versatilità eccellente e una lunga durata, diventando in tal modo il compagno ideale per la vita di tutti i giorni.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

