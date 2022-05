C’è voglia di arcade e cabinati, come testimoniano i traguardi di Arcade1Up

C’è una grande voglia di cabinati tra i videogiocatori e i nostalgici. A darcene una prova sono i risultati raggiunti nel 2021 da Arcade1Up, che con un comunicato stampa ha fatto sapere di aver pubblicato il report sull’andamento delle sue attività nel corso del 2021 – particolarmente fiorente.

Negli Stati Uniti, infatti, le sue iniziative legate alla produzione di cabinati per retrogaming hanno avuto particolare risalto, con testate come Forbes e Wired che hanno concesso ampi spazi.

Ci sono stati inoltre anche dei passaggi televisivi, come a The Kelly Clarkson Show, e nuove partnership che hanno anche portato a un temporary store a New York e a una sala giochi presso il Miami Dolphin Stadium.

Uno dei cabinati di Arcade1Up

«La grande crescita dell’azienda ha raggiunto con questo anno i tre milioni di cabinati venduti in pochi anni dalla nascita di Arcade1Up – nel lancio di suoi prodotti ha raggiunto Star del calibro di Shaquil o Neil, a cui è dedicato un cabinato di grandissimo successo come NBA Jam – ‘Shaq edition’» ci racconta il comunicato stampa con cui Arcade1Up ha celebrato il suo traguardo.

Il prossimo obiettivo è l’espansione in Europa, con nuovi prodotti in arrivo che possano conquistare anche il cuore degli appassionati nel Vecchio Continente.

Nel frattempo, potete iniziare a dare un’occhiata al sito della divisione italiana per valutare se anche la vostra vita non abbia bisogno di un po’ di cabinati in più.