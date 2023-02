GTA Trilogy è ora su Epic Games Store in forte sconto, ma c’è un problema

Una delle uscite più discusse tra quelle targate Rockstar, ossia la GTA Trilogy, è ora tornata su Epic Games Store dopo essere apparsa su Steam solo pochi giorni fa.

La compilation di classici, che ha fatto discutere anche in edizione fisica (la trovate in ogni caso a ottimo prezzo su Amazon) ha invaso ora gli altri store digitali.

La collezione, che a quanto pare è stata in grado di vendere anche più di GTA V, sembra che abbia quindi ancora qualcosa da dire sul catalogo Epic.

Quindi, dopo il rilascio su Steam, GTA Trilogy è arrivato sull’Epic Games Store, ma a quanto pare la collection di giochi sandbox di Rockstar è ancora buggata nonostante il forte sconto.

Come riportato anche da PC Games N, a più di un anno dal lancio della GTA Trilogy, siamo ancora in attesa di correzioni di bug da parte di Rockstar, sebbene la compilation sia ora apparsa anche sull’Epic Games Store.

Purtroppo, infatti, i tre grandi classici – ossia GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas – risultano essere ancora funestati da un gran numero di problemi tecnici e non.

GTA Trilogy è in ogni caso disponibile su Epic Games Store con uno sconto del 50%, il che significa che potete avere tutta la trilogia originale di Grand Theft Auto a 29,99 euro.

Come la versione Steam, arrivata a gennaio, questa nuova edizione per lo store Epic purtroppo non è accompagnata da una sostanziale patch che in molti stavano aspettando. Ciò significa che molti dei problemi tecnici originali permangono che vi piaccia oppure no.

D’altronde, il lancio turbolento della Trilogy ha portato un crollo drastico delle azioni di Rockstar Games, nonostante la ripresa successiva.

Infine se volete pensarci su prima di comprare la compilation, potete dare un’occhiata alla nostra recensione, mentre se state puntando l’edizione Switch, non manca neppure il nostro video a tema.