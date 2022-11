C’è un gioco in stile PS1 che omaggia Dino Crisis, e non solo

Al momento di un sequel o un remake di Dino Crisis nemmeno l’ombra, con Capcom che non vuole accontentare la community di giocatori. Ora, tuttavia, fame di dinosauri verrà ora saziata anche grazie a un nuovo gioco in lavorazione.

Senza nulla togliere agli ultimi Resident Evil (che trovate anche su Amazon) gli amanti di T-Rex e soci sono rimasti a secco, sebbene qualcuno cerchi di colmare quel vuoto.

No, non parliamo di titoli action trash come Exoprimal, bensì di progetti indipendenti che omaggiano il genere senza farsi troppi problemi.

Ora, dopo avervi mostrato un promettente titolo in soggettiva chiamato Project Ferocious, è il turno di un altro FPS davvero molto particolare (che trasuda anni ’90 da tutti i pori).

Come riportato anche da DSO Gaming, Phobia Interactive ha appena annunciato un nuovo FPS sui dinosauri per PC via Steam, con una grafica in perfetto stile PS1, chiamato Dino Trauma.

Il gioco è palesemente ispirato a molti giochi classici, come DOOM, Quake, Blood, Turok e, ovviamente, Dino Crisis. In mancanza di un qualunque tripla A dedicato ai dinosauri, Dino Trauma sarà un must per tutti i fan dei sauropodi.

La descrizione recita: «Nei tre episodi della campagna basati sullo stile e il level design degli anni ’90 mescolato con gli standard attuali, i giocatori si scontreranno con dinosauri e creature preistoriche in cerca di sangue». Poco sotto, il reveal trailer del gioco.

Dino Trauma sarà caratterizzato da un vasto arsenale di armi: i giocatori avranno a disposizione taser, pistole semiautomatiche, mitragliatrici, fucili a pompa, granate e lanciarazzi.

Certo, si tratta ovviamente di un gioco splatter dalle note fin troppo trash, ma è sicuramente anche un chiaro omaggio a un modo di fare videogiochi che ormai non esiste più.

Restando in tema, un nuovo Dino Crisis si sta facendo desiderare, ad eccezione di vari fan remake in Unreal Engine davvero bellissimi da vedere (sebbene non siano ufficiali).