Ora è ufficiale: CD Projekt deve affrontare una seconda class action per Cyberpunk 2077

Sembra che, al netto del video di scuse e della promessa di update ormai imminenti, i guai per CD Projekt RED e Cyberpunk 2077 non siano affatto finiti qui.

Una nuova class action è stata infatti intentata contro il team di sviluppo polacco: a comunicarlo è stata la stessa CD Projekt attraverso il sito ufficiale della compagnia (via Game Informer). Ecco, poco sotto, alcuni passaggi del comunicato legale tradotti in italiano:

Cyberpunk 2077 V

Con la presente, il consiglio di amministrazione di CD PROJEKT SA con sede legale a Varsavia annuncia di aver ricevuto conferma da uno studio legale che una seconda azione legale collettiva è stata intentata dalla Corte del Distretto degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California, da uno studio legale che agisce per conto di un gruppo di possessori di copie del titolo acquistati negli Stati Uniti con i simboli “OTGLY” e “OTGLF” e in base alle azioni della Società. Il contenuto del reclamo, compreso l’oggetto e l’ambito, è lo stesso di quello divulgato dalla Società nel Current Report 68/2020 del 25 dicembre 2020.

La denuncia non specifica l’ammontare dei danni richiesti, sebbene CD Projekt promette un’azione vigorosa per difendersi da tali rivendicazioni (il che suggerisce che entrambe le cause verranno eventualmente portate in tribunale).

A dicembre, infatti, uno studio legale ha depositato i documenti per la prima class action (dovuta ovviamente alle condizioni inaccettabili del gioco su console old-gen). A dare il via alla procedura è stato lo studio legale Rosen Law Firm, che ha sede a New York e che ha depositato i documenti lo scorso giovedì presso la California.

Pochi giorni fa, inoltre, CD Projekt ha svelato che l’aggiornamento next-gen per il gioco arriverà nella seconda metà del 2021, mentre due grandi patch sono previste a gennaio e febbraio.

Cyberpunk 2077 è disponibile dallo scorso 10 dicembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.