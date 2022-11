Capcom punta sulla Master Race: la metà dei giochi venduti è su PC

Capcom sta vivendo degli anni molto importanti, probabilmente tra i più brillanti che l’azienda abbia mai vissuto.

Fresco di uscita di Resident Evil Village Gold Edition, che trovate su Amazon, il publisher continua comunque il suo percorso notevole.

Tra i prossimi prodotti in arrivo c’è anche l’attesissimo Resident Evil 4 Remake, che di recente si è mostrato nuovamente con uno showcase apposito.

Il tutto mentre Capcom continua ad essere incalzata dalle solite domande sul remake di Code Veronica, che ancora rimane nel mistero.

In una inversione di tendenza che è durata qualche anno, molti publisher nipponici hanno cominciato a puntare sempre di più anche sul mercato PC.

Tra questi c’è anche Capcom, che nell’ottobre del 2021 aveva già reso nota la volontà di essere molto attenta a spingere le vendite sulla piattaforma.

E, come riporta PC Gamer, la scommessa del publisher di Resident Evil e Monster Hunter è stata vinta.

L’obiettivo era riuscire ad arrivare al 50% delle vendite piazzate su PC entro il 2022 o 2023 e, come annunciato nella discussione dei risultati finanziari, la percentuale è stata raggiunta.

Nella discussione dei risultati finanziari, Capcom ha annunciato agli investitori che circa il 50% dei giochi venduti sono su PC, con un dato che è in crescita.

Tra i dati interessanti c’è il fatto che, stando alle rilevazioni dell’azienda, nonostante non ci fossero grandi titoli in questo periodo dell’anno le vendite sono continuate a salire in generale. Quindi, i “vecchi” giochi Capcom continuano a vendere anche a tanto tempo dalla loro uscita.

Un risultato davvero incoraggiante che viene spinto anche dai contenuti aggiuntivi dei giochi, come Shadows of Rose, il DLC di Resident Evil Village di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa.

Mentre il 2023 sarà all’insegna di un grande ritorno di un altro dei marchi più importanti di Capcom, ovvero Street Fighter 6 che si prepara ad un esordio col botto.