È già stato scelto il momento più trash del trailer di Resident Evil Death Island

Resident Evil Death Island è il nuovo film in CGI annunciato solo alcune settimane fa che, oltre al ritorno della coppia Leon/Chris, vedrà tornare un gran numero di altri volti storici.

Il film sarà un sequel diretto di Vendetta, altro lungometraggio con protagonisti gli eroi della saga (e che trovate su Amazon, tra le altre cose), ma con una storyline inedita canonica con quella dei videogiochi.

Dopo esserci dimenticati della terribile serie Netflix, Resident Evil Death Island promette quindi di fare la gioia dei fan storici del franchise.

Ora, dopo che il film è da poco tornato a mostrarsi con un nuovo trailer, sembra proprio che sia stato già decretato il momento più trash in assoluto dell’ultimo filmato promozionale.

Via Reddit, un fan si è esposto illustrando quello che – di fatto – è sicuramente il momento più surreale e sopra le righe del trailer del nuovo film in CGI dedicato a Resident Evil.

«Solo a me questo momento nel trailer continua a far ridere, mi piace che Chris e Jill facciano entrambi la stessa cosa, Leon salta dal guard rail, salta in aria e poi spara, Rebecca scivola sul pavimento mentre spara e Claire è l’unica che fa una vera e propria capriola volante per evitare il mostro», spiega l’utente Lokk8909.

Poco sotto, la clip in questione (così trash da fare il giro, in effetti), nel caso vi fosse sfuggita a una prima visione del trailer.

Il trailer conferma l’uscita nei cinema giapponesi il prossimo 7 luglio di quest’anno, sebbene al momento non vi siano conferma circa un’eventuale release italiana.

Nei vari video in molti hanno notato che Jill Valentine non sembra essere invecchiata di un giorno rispetto agli eventi vissuti in Resident Evil 3, ma a quanto pare c’è un perché.

Ma non è tutto: avete letto che il franchise di Resident Evil starebbe per ricevere un altro reboot live-action, con il film Resident Evil The Umbrella Chronicles?