Call of Duty: Warzone, streamer paga dei mariachi per suonare a ogni sua vittoria

Dopo l’annuncio di Modern Warfare 2, il franchise di Call of Duty è tornato sulla bocca di tutti, ma ovviamente non ha mai smesso di intrattenere schiere di giocatori in tutto il mondo.

Moltissime sono, infatti, le persone che continuano a divertirsi con Call of Duty: Warzone (di cui potete trovare il merchandise su Amazon), il battle royale free-to-play che si è imposto in questi anni.

Anche se il gioco sembra di non star vivendo un momento particolarmente brillante, dovuto ad una grossa perdita di giocatori nel corso dei mesi, Warzone continua a fare il suo, e a essere protagonista delle sessioni di gioco di molti streamer.

Uno di questi si è reso protagonista di una vicenda alquanto bizzarra, ma tremendamente interessante (e anche divertente).

Parliamo dello streamer Facebook dal nome Rexzilla, che ha dato un’aspetto particolarmente festoso alla sua diretta in occasione del Cinco de Mayo. Il giocatore ha infatti pagato una band di mariachi, tipici gruppi musicali del Messico, per festeggiare con canzoni e allegre melodie ad ogni sua vittoria su Call of Duty Warzone.

Su Twitter è stata condivisa una clip, in cui vediamo il gruppo di musicisti cominciare a suonare al successo dello streamer, che risponde a sua volta con dei piccoli balli celebrativi.

Facebook streamer Rex hired a Mariachi band to play every time he won in Warzone LOL pic.twitter.com/j9ycKTRQQE — Jake Lucky (@JakeSucky) May 5, 2022

Una situazione che ha dell’incredibile, ma che non manca certo di strapparci qualche risata divertita.

Inoltre, se siete giocatori PlayStation, e siete abbonati a PS Plus, potete riscattare in maniera totalmente gratuita una serie di omaggi e bonus in Warzone.

Senza contare che è stata da poco confermato l’arrivo della Stagione 3 Classifide Arms, che introdurrà tante novità gradite nel battle royale di Activision, come nuove mappe, armi e un nuovo attesissimo evento.

Per concludere, a quanto pare potrebbe arrivare su Nintendo Switch uno dei capitoli più amati del franchise di Call of Duty.