Call of Duty Warzone distrugge i cheater: annunciata la “God Mode”

Call of Duty Warzone ha da sempre avuto un rapporto molto complicato con i cheater: gli imbroglioni hanno preso di mira il free-to-play di Activision fin dal lancio, rovinando l’esperienza a molti fan.

Il battle royale integrato su Call of Duty Vanguard ha sempre confermato di voler fare tutto il possibile per fermare una volta per tutte questo fastidioso fenomeno, intensificando però nelle ultime settimane i propri sforzi.

Dopo aver dunque annunciato e introdotto il nuovo sistema anticheat Ricochet, gli sviluppatori hanno annunciato una nuova feature che servirà a restituire gli imbrogli ai cheater con gli interessi.

Come riportato da TweakTown, il Team Ricochet, la divisione specializzata nell’omonimo sistema anti imbrogli di Call of Duty Warzone, ha infatti annunciato l’introduzione di una feature simile alla «God Mode», che renderà i giocatori automaticamente invincibili contro i cheater.

L’intento non nascosto è quello di individuare e umiliare gli imbroglioni, rendendoli protagonisti al contrario di una vera e propria caccia: se Ricochet individuerà un cheater, il sistema renderà i giocatori immuni ai colpi dei cheater, consentendo ai fan onesti di allearsi e uccidere il proprio avversario.

«Quando il server rileva che un cheater sta modificando il gioco in tempo reale, questo disattiva l’abilità del cheater di infliggere danni critici sugli altri giocatori. Questa mitigazione permette al cheater di restare vulnerabile contro i giocatori veri, consentendo a Team RICOCHET di raccogliere informazioni sul suo sistema».

Questa feature si chiama Damage Shield ed è rimasta in fase di testing per un lungo periodo di tempo per gli sviluppatori: da questo momento la God Mode non è più in prova ed è disponibile per tutti i giocatori.

L’augurio del team è dunque che questa misura non solo serva a fermare una volta per tutte gli imbroglioni, ma che rovinando la loro esperienza e denunciandoli pubblicamente al resto dei giocatori questo possa scoraggiare altri potenziali cheater dal provarci.

A questo punto non resta che attendere di scoprire se la misura si rivelerà o meno efficace in tale scopo, ma nel frattempo i giocatori non dovrebbero più avere motivo di preoccuparsi delle uccisioni avvenute da giocatori disonesti.

Gli appassionati si stanno già divertendo con la Stagione 2 di Warzone, che ha introdotto novità molto interessanti e che vedrà l’introduzione della più grande mappa mai vista.

Activision starebbe inoltre preparando il terreno per Call of Duty Warzone 2, che sarebbe già stato confermato in una riunione a porte chiuse con i content creator.