Call of Duty Warzone 2, probabilmente non vi servirà una PS5 per giocarci

Call of Duty Warzone è stato il più grande successo del franchise di Call of Duty da tanti a questa parte, ed era ovvio pensare ad un seguito.

L’ultimo episodio della serie, Vanguard, non è stato accolto con l’entusiasmo che tutti ci aspettavamo, e probabilmente influirà anche sul futuro del franchise.

Sicuramente ci saranno altri giochi della serie, tre di questi usciranno su PS5 e uno dei prossimi sarà anche l’inevitabile Call of Duty Warzone 2.

Mentre l’attuale versione di Warzone si è aggiornata di recente, con una patch ha risolto i gravi problemi di Caldera.

Ovviamente il futuro di Call of Duty sta anche nelle nuove generazioni di console, precisamente PlayStation 5 e Xbox Series X, e Activision sta preparando i piani d’attacco.

Ma non è detto che Warzone 2 sarà disponibile solo sulle nuove console, perché secondo un report si sta valutando di continuare ad uscire anche sulle console della vecchia generazione.

A rimbalzare il report originale di Schreier sulle future uscite di Call of Duty, l’insider Tom Henderson ha rimarcato come Warzone 2 possa essere un nuovo inizio, ma non solo su PC e console next-gen.

Henderson ha spiegato su Twitter che il titolo possa uscire anche su PlayStation 4 ed Xbox One, ma la decisione dipenderà unicamente da un solo fattore.

I was just told this morning that there is the possibility of "Warzone 2" coming to past generation consoles for the MW2 map of current generation consoles sales don't perform well.

It's my understanding that they'll be no cross-gen playability as they'll be different versions.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 28, 2022