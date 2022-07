Call of Duty: Vanguard smuove le acque facendovi giocare il multiplayer (e Zombi) gratis

Se in questi giorni torridi state cercando qualcosa da giocare senza spendere troppo, ora come ora c’è qualcosa che potete giocare senza spendere niente. Activision ha infatti comunicato di aver lanciato l’accesso gratis alle modalità multiplayer e alla modalità Zombi del suo recente Call of Duty: Vanguard.

Si tratta di una settimana di accesso gratuito: i giocatori possono confrontarsi con queste modalità senza investire nemmeno un centesimo dalle ore 19.00 del 20 luglio (quindi da ora) e fino alle ore 17.00 del 26 luglio prossimo.

«Prova l’intera gamma delle playlist Multigiocatore e Zombi di Vanguard con tutte le mappe e modalità disponibili durante il periodo ad accesso gratuito, tra cui recenti uscite come USS Texas 1945, Progetto Gioco delle armi e Shi No Numa» scrive il publisher americano, accompagnando la notizia della disponibilità gratis.

Ovviamente, il titolo include anche dei contenuti a pagamento opzionali, che potete serenamente ignorare se non siete intenzionati a investire. Tra le sfide multiplayer e l’affrontare i non-morti, potrete migliorare il vostro operatore e le vostre armi, decidendo poi magari di passare all’acquisto del gioco per tenere con voi i vostri progressi.

‍♂️ Battle the living dead

Level up your weapons and Operator Play the full Vanguard Multiplayer and Zombies experience for a full week for from July 20 through July 26. Read the #CODBlog for all the details ➡️ https://t.co/LJOyWOZhxj pic.twitter.com/PndERKzV98 — Call of Duty (@CallofDuty) July 19, 2022

Sul blog ufficiale del gioco, il publisher ha diffuso ulteriori dettagli sulle diverse modalità che potrete sperimentare in questo accesso gratis a Call of Duty: Vanguard (lo trovate su Amazon), sottolineando che a bordo della USS Texas vivrete una mappa multigiocatore che risale a Call of Duty: WWII.

In Progetto Gioco delle Armi, invece, parliamo di una modalità party che arriva anche in Mercenari di ventura con la novità che ogni arma utilizza un diverso Progetto Arma. A Shi No Numa, invece, ve la vedrete con una vera e propria palude della morte infestata dagli zombi.

Per approfondire la conoscenza con Call of Duty: Vanguard vi raccomandiamo la video recensione del nostro Marino Puntorieri, che ha valutato il gioco come discreto, evidenziando proprio la bontà del multiplayer e della modalità Zombi, particolarmente ricca.