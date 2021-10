Call Of Duty Vanguard: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Svelato ufficialmente lo scorso agosto, Call Of Duty: Vanguard è il nuovo, atteso capitolo della storica serie di sparatutto di Activision e sarà presto disponibile per tutte le piattaforme sul mercato (ad eccezione di Nintendo Switch).

Call Of Duty: Vanguard riporterà il franchise nella Seconda Guerra Mondiale e lo farà diversamente da quel WWII che ripercorreva le orme di Band of Brothers, attraversando molteplici teatri di guerra: abbiamo Nord Africa, Est Europa (Russia), Occidente (Regno Unito) e Pacifico (Stati Uniti contro Giappone), con una manciata di capisaldi che hanno guidato l’intera progettualità. La storia raccontata in Call Of Duty: Vanguard vede un gruppo di soldati che si riuniscono per affrontare la più grande minaccia di sempre e avremo modo di vedere gli avvenimenti da vari punti di vista, a seconda del personaggio controllato.

Sviluppato da Sledgehammer Studios, Call Of Duty: Vanguard offrirà, come di consueto, una solida componente multiplayer. Al lancio sono previste 20 mappe, 16 per il 6v6 e 4 per il 2vs2. Tra le novità citiamo una nuova modalità 3v3, chiamata Champion Hill, oltre ad un ambiente reattivo, nel quale le ambientazioni possono essere deformate, permettendo ai giocatori di costruirsi nuove strade. Oltre a ciò, saranno presenti anche le modalità Zombie e Warzone.

Call Of Duty: Vanguard sarà lanciato il prossimo 5 novembre per PC Windows, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.