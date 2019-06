Call of Duty: Modern Warfare, il trailer tocca le 20 milioni di visualizzazioni

Lo scorso 30 maggio, Activision ha finalmente mostrato al mondo intero il suo Call of Duty: Modern Warfare, il nuovo capitolo della saga di sparatutto previsto in uscita il 25 ottobre prossimo.

A quanto pare, il trailer ha colpito nel segno, lasciando i fan della serie piuttosto soddisfatti (perlomeno dal primo video promozionale rilasciato nnei giorni scorsi).

Il video caricato su YouTube ha infatti raccolto oltre 20 milioni di visualizzazioni in soli tre giorni. Ma non solo: il filmato si è posizionato al 22° posto nei video di tendenza, con oltre 40omila Like e soli 14 Dislike.

Il gioco, come forse saprete, è sviluppato da Infinity Ward ed è stato confermato come un soft reboot della saga che per aveva portato il franchise nell’era moderna, dando poi il via a vari sequel ambientati nella stessa linea narrativa.

Avete letto in ogni caso che MW non vedrà l’inclusione di una modalità Zombie, vero e proprio marchio di fabbrica della serie da molti anni a questa parte?

