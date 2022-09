Call Of Duty Modern Warfare II: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Sequel del reboot del 2019, Call Of Duty Modern Warfare II vedrà il ritorno del capitano John Price, dell’intrepido John “Soap” MacTavish, dell’esperto sergente Kyle “Gaz” Garrick e del lupo solitario più amato dai fan, Simon “Ghost” Riley, e i giocatori potranno scoprire in prima persona il vero potere della leggendaria Task Force 141.

Call Of Duty Modern Warfare II offre un sistema di IA all’avanguardia, tecniche di rendering e fotogrammetria avanzati, un nuovo Armaiolo per personalizzare sempre di più il proprio equipaggiamento e diverse innovazioni di gioco e grafiche. Oltre alla campagna per singolo giocatore, Call Of Duty Modern Warfare II è collegato alla nuova esperienza di Warzone in arrivo quest’anno, che segna un’evoluzione della modalità Battle Royale con uno spazio di gioco e una modalità sandbox del tutto nuovi.

Nella nostra anteprima abbiamo affermato che: «questa prima prova di Call of Duty: Modern Warfare 2 ci ha lasciato decisamente una buona impressione. Infinity Ward ha deciso (giustamente) di ripartire dalle ottime basi costruite col capitolo del 2019, senza apportare grandi rivoluzioni. Ci sono dei piccoli ritocchi, come la nuova gestione delle specialità, che potrebbero andare a modificare sensibilmente l’esperienza, ed a cui dobbiamo ancora abituarci, ma per adesso il feeling è davvero ottimo».

Call Of Duty Modern Warfare II sarà lanciato il prossimo 28 ottobre per Windows PC, Sony Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

