Call of Duty: Black Ops – Cold War, quando inizia la beta? Ecco le date

Poche ore fa, la presentazione del multiplayer di Call of Duty: Black Ops – Cold War ha lasciato tutti piacevolmente sorpresi, specie per il fatto che il nuovo sparatutto Activision si è mostrato in chiave next-gen.

Activision Blizzard ha infatti pubblicato online il trailer relativo al comparto multigiocatore, che ci mostra il gioco in azione su PlayStation 5, il quale ci anticipa gli scenari di Angola, Uzbekistan e Monti Urali, tanto per citarne tre.

Un'immagine di Cold War.

I giocatori ora hanno una sola domanda: quando prenderà il via l’attesissima beta giocabile del nuovo FPS? Activision ha infatti confermato le date della beta di Call of Duty: Black Ops – Cold War.

Il debutto avverrà l’8 e il 9 ottobre 2020 su PS4, con il primo weekend in Accesso Anticipato per chi ha prenotato il gioco su PS4 o PS5. A seguire, la beta aperta dal 10 al 12 ottobre per tutti i possessori di PS4.

Il secondo weekend in Early Access prenderà invece il via il 15 e il 16 ottobre per chi ha prenotato il gioco su PC, Xbox One o Series X (con la beta sempre aperta su PS4), mentre dal 17 al 19 ottobre tutti i possessori di PC, PS4 e Xbox One potranno giocarci liberamente.

Ricordiamo che l’esperienza multigiocatore del nuovo Call of Duty sarà cross-play e cross-gen, vale a dire che i giocatori delle diverse console (e PC) potranno giocare tra loro a prescindere da quale sia la loro piattaforma di riferimento.

Ricordiamo che Cold War ci porterà nel bel mezzo della Guerra Fredda, un periodo storico di grandi tensioni tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica. La campagna principale per giocatore singolo ci mostrerà il ritorno di Woods, Hudson e Mason, oltre a tanti personaggi inediti e finali multipli per la storia principale.

Call of Duty Black Ops: Cold War è in ogni caso atteso per il 13 novembre 2020 su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e PC.