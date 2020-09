Call of Duty: Black Ops Cold of War, ecco il trailer multiplayer da PS5!

In una giornata come questa, la presentazione del multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War – multigiocatore di uno dei titoli più giocati al mondo – non poteva che essere a sua volta in chiave next-gen. In questi minuti, il publisher Activision ha infatti pubblicato il trailer multiplayer del suo atteso e prossimo sparatutto, che ci mostra il gioco in azione su PlayStation 5.

Ve lo proponiamo di seguito, in embed nella nostra notizia, con l’anticipazione di scenari come Angola, Uzbekistan e Monti Urali, a disposizione dei giocatori per scontri frenetici come nello stile del franchise.

Activision ha confermato che nel multiplayer troveremo i combattimenti classici di Black Ops, che si muoveranno per mare, per terra e per aria. Inoltre, potremo svolgere operazioni segrete con modalità inedite.

Tra le chicche tecniche, l’esperienza sarà cross-play e cross-gen, quindi i giocatori delle diverse piattaforme potranno interagire tra loro a prescindere da quale sia la console (o eventualmente il PC) su cui hanno scelto di giocare.

I progressi saranno inoltre condivisi, quindi potreste scegliere di cominciare a giocare su PS4 e continuare su PS5, una volta fatto il passaggio alla next-gen.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops Cold War arriverà il 13 novembre su PC, PS4, Xbox One e, immaginiamo, Xbox Series X. Il titolo è atteso anche su PlayStation 5.