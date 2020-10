Call of Duty Black Ops – Cold War: come partecipare alla beta, le date e le modalità di gioco

Activision si sta preparando al debutto del nuovo Call of Duty Black Ops: Cold War, l’atteso episodio della saga di sparatutto bellici in uscita durante l’autunno di quest’anno, anche su console di nuova generazione (vale a dire PS5 e Xbox Series X|S).

In attesa di poter mettere le mani sulla versione completa, Treyarch sta per dare ufficialmente il via alla beta multigiocatore di Cold War, la quale ci darà modo di provare con mano le novità di questo nuovo e promettente capitolo.

Un'immagine di Cold War.

Poco sotto, le date esatte e le piattaforme di riferimento circa l’inizio di questo primo test giocabile:

Weekend 1 — PlayStation 4 Esclusiva Early Access Inizio: 8 ottobre Open Beta Inizio: 10 ottobre Weekend 1 Fine: 12 ottobre

PlayStation 4 Esclusiva Weekend 2 — Beta su PS4, Xbox One, e PC Early Access per Xbox & PC (PS4 Open Beta) Inizio: 15 ottobre Xbox & PC Open Beta Inizio: 17 ottobre Open Beta Fine: 19 ottobre

Beta su PS4, Xbox One, e PC

Come posso partecipare alla beta di Call of Duty Black Ops – Cold War?

I giocatori che hanno preordinato digitalmente il gioco su PS4, Xbox One e PC possono prenderne parte. Non sono richiesti codici riscattabili. Non appena la beta sarà resta disponibile, basterà fare partire il download sulla propria piattaforma da gico.

Tutti i possessori di PlayStation 4 che hanno preordinato il gioco digitalmente possono impostare il preload da martedì 6 ottobre. Chiunque abbia preordinato il gioco in versione fisica non potrà prendere parte alla beta.

Su PS4, non è richiesto alcun abbonamento a PlayStation Plus, mentre su Xbox sarà necessario essere utenti Xbox Live Gold (su PC è invece richiesto necessariamente un account Battle.net).

Poco sotto, trovate anche il nuovo e adrenalinico trailer di gioco dedicato alla beta:

Quali modalità saranno disponibili nella beta di Cold War?

La beta di Call of Duty Black Ops – Cold War darà modo ai giocatori di provare in anteprima le seguenti modalità (le quali saranno incluse in ogni caso anche nella versione completa del gioco prevista nei negozi tra alcune settimane):

Team Deathmatch

Domination

VIP Escort

Kill Confirmed

Combined Arms

Il nuovo capitolo della serie di sparatutto ci porterà nel cuore della Guerra Fredda, un periodo storico di grandissime tensioni tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica. La campagna principale per giocatore singolo vedrà anche il ritorno di Woods, Hudson e Mason, oltre a vari personaggi mai visti prima (oltre a vari finali multipli).

Call of Duty Black Ops – Cold War è previsto per il 13 novembre 2020 su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e PC.