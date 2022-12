Calendario dell’Avvento Yeppon: 3 offerte imperdibili ogni giorno!

Il Natale si sta avvicinando e abbiamo ancora pochi giorni per occuparci di tutti i regali! Così come altri siti, anche il noto portale e-commerce Yeppon ha lanciato il suo “Calendario dell’avvento” che ogni giorno, sino al 24 dicembre, proporrà tre prodotti a prezzi incredibilmente scontati!

Tra i vari prodotti che fanno parte di questa iniziativa, vi segnaliamo la smart TV LG QNED 4K 55QNED876B, che attualmente potete portarvi a casa a soli 699,99€, rispetto ai 1.499€ di listino, con uno sconto del 53%, pari a un risparmio reale di oltre 799€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un’ottima smart TV a prezzo scontato!

La smart TV LG QNED 4K 55QNED876B, grazie al suo corpo sottile ed elegante, è in grado di integrarsi al meglio in qualsiasi arredamento ed è ottimizzato per il montaggio a muro. Il sistema operativo WebOS ci permette di accedere a una vasta gamma di applicazioni, comprese quelle inerenti ai servizi streaming più diffusi, come Netflix, Prime Video, Disney+ e altri ancora.

Combinando tecnologie come Quantum Dot e NanoCell, la smart TV G QNED 4K 55QNED876B offre una qualità di visione nettamente superiore a quella di una TV LED tradizionale, con una riproduzione dei colori davvero strabiliante. Si tratta di una tecnologia esclusiva di LG che sfrutta le specificità di questi due filtri per “ripulire” i colori primari da cui scaturisce l’intera gamma colori che vedi sullo schermo.

La smart TV G QNED 4K 55QNED876B è perfetta anche per il gaming, in quanto dotata di ingressi HDMI 2.1 in grado su supportare tecnologie come AMD FreeSync Premium, VRR, ALLM ed eARC.

