Cadence Of Hyrule protagonista dell’ultima puntata di Nintendo Minute

Nell’ultimo episodio della rubrica Nintendo Minute, Kit e Krista giocano a Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer ft. The Legend Of Zelda, titolo recentemente pubblicato per Switch.

Potete vedere il filmato come di consueto nel player sottostante.

Nei panni di Link, o persino della principessa Zelda, esploreremo un mondo e dungeon generati casualmente per salvare Hyrule. Ogni battito di ogni brano remixato di The Legend of Zelda ci darà la possibilità di spostarci, attaccare, difenderci e altro.

Potremo usare un arsenale di strumenti tratti dalla serie The Legend of Zelda, oltre a un’ampia gamma di armi e incantesimi di Crypt of the NecroDancer, per essere pronto ad affrontare i boss più malvagi di Hyrule.

Fonte: My Nintendo News