Buizel in Leggende Pokémon Arceus è così crudele che vorrà vedervi affogare

I fan di Leggende Pokémon Arceus hanno già appreso che non tutti i Pokémon si dimostreranno amichevoli nei nostri confronti, ma un giocatore ha imparato a sue spese che i Buizel sono tra le creature più crudeli di tutto il gioco.

Spesso le creature di Leggende Pokémon Arceus non solo si dimostreranno infatti particolarmente aggressive, ma approfitteranno dei nostri momenti di difficoltà per infierire sulla nostra situazione e tentare di infliggere il colpo di grazia: in questo caso, un gruppo di Buizel si è alleato per cercare di affogare un utente inerme.

Se i giocatori erano già furiosi con Buizel per una missione difficile da completare adesso avranno sicuramente motivi ben più validi per detestare i teneri, ma solo apparentemente, Pokémon di tipo acqua introdotti nella quarta generazione.

Ricordiamo infatti che per poter nuotare nell’acqua sarà prima necessario sbloccare Basculegion, che avrà lo scopo ricoperto dalla mossa «Surf» ricoperto nei precedenti capitoli della serie, nonostante qualcuno sia riuscito incredibilmente a farlo volare.

In situazioni di gameplay normale, se il giocatore si ritroverà in acqua senza aver sbloccato prima Basculegion, nuoterà goffamente per un paio di secondi prima di rischiare l’affogamento: qualora si verifichi questa situazione, Leggende Pokémon Arceus provvederà a teletrasportare il giocatore in una zona sicura, dopo avergli inflitto una certa quantità di danni come punizione.

L’utente Reddit kyngwzrd si è però imbattuto in un gruppo di Buizel selvatici incredibilmente feroci, che hanno perfino impedito al giocatore di riuscire a teletrasportarsi al sicuro, costringendolo a rimanere in acqua nel tentativo di affogarlo (via Game Rant).

I Buizel hanno infatti continuato ad attaccare l’utente e infliggergli colpi all’ultimo istante, interrompendo la procedura di salvataggio e costringendo l’utente a guardare in attesa del suo eventuale destino.

Il giocatore ha registrato l’evento e realizzato una divertente clip video che mostra l’incredibile crudeltà di questi Pokémon di tipo acqua, che vi riproporremo di seguito:

Osservando questo evento, molti utenti hanno finalmente compreso come mai così tanti abitanti di Hisui provino tanta paura nei confronti dei Pokémon, perfino quelli più piccoli e adorabili.

C’è chi ha commentato divertito che con molta probabilità nessuno di quei Buizel aveva dimensioni abbastanza grandi da poter completare la missione che ha creato così tanti problemi agli utenti, ma la maggior parte dei fan si augura che un giorno, magari quando sarà effettivamente entrato in possesso di Basculegion, il fan possa infliggere una meritata vendetta nei confronti di un gruppo così crudele.

Se fate parte di quella categoria di giocatori che ancora non hanno sbloccato questo partner, sappiate che esiste un trucco geniale per attraversare l’acqua utilizzando solo la vostra squadra.