Breath of the Wild diventa multiplayer grazie alla mod dello “scandalo”

Non è la prima volta che uno Zelda diventa multiplayer, ma l’idea che un titolo come The Legend of Zelda: Breath of the Wild possa diventarlo è un’altra cosa.

Il capolavoro per Nintendo Switch, che trovate su Amazon, è la quintessenza dell’avventura in solitaria, ma con questa nuova mod diventa qualcosa di nuovo.

Una mod che nasce, in un certo senso, alla fine del 2021 con una iniziativa di un famosissimo youtuber che mise in palio una grande somma di denaro per produrla tra le polemiche.

I lavori sulla mod sono andati avanti per tanto tempo, fino ad una release molto recente che ha colto l’attenzione anche di Nintendo.

Come riporta IGN US, infatti, il 4 aprile scorso è stata pubblicata la mod multiplayer di Breath of the Wild da parte di PointCrow, il celebre youtuber.

La mod è stata creata da AlexMangue e Sweet, che hanno richiesto la ricompensa di $10mila lo scorso luglio e poi hanno iniziato a lavorare insieme a PointCrow per completare la mod e renderla disponibile al pubblico.

PointCrow aveva precedentemente mostrato la mod in più video, usandola per giocare a nascondino e fare altre attività per Hyrule, anche se sembra che siano state aggiunte una serie di nuove funzionalità dal suo ultimo video che mostrava la mod.

La mod, che è disponibile per la versione Wii U di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, non è piaciuta molto a Nintendo però.

Incredibly disappointed that @NintendoAmerica has decided to block my videos on Breath of the Wild. It’s the love for the community and the innovation that we bring to it that has kept it alive & brought new people to love the Zelda series. I hope you reverse your decision soon. pic.twitter.com/CtvjpmBrs3 — eric pointcrow (@PointCrow) April 7, 2023

«Incredibilmente deluso dal fatto che Nintendo of America ha deciso di bloccare i miei video su Breath of the Wild», commenta PointCrow mostrando uno screen del suo canale con i video bloccati.

La Grande N è infatti intervenuta per bloccare le violazioni del copyright per i video in questione, anche se lo youtuber ha fatto moltissimi altri video sul gioco e non è mai stato colpito negli anni.

Nel frattempo PointCrow e i suoi fan possono consolarsi studiando Tears of the Kingdom, visto che stanno già emergendo le prime teorie interessanti.