Breaking Bad come GTA V: il suo “papà” vorrebbe un gioco ispirato al capolavoro Rockstar

Una delle serie televisive più amate degli ultimi anni, ovvero Breaking Bad, avrebbe potuto diventare un videogioco ispirato al popolare GTA V: a rivelarlo è stato Vincent Gilligan, l’autore dello show e del suo relativo spin-off Better Call Saul.

I più grandi fan della serie (trovate tutte le stagioni su Amazon) non hanno mai nascosto nel corso degli anni di aver desiderato un possibile adattamento videoludico con Walter White protagonista, che a quanto pare è stato — e continua a essere — un desiderio dello stesso autore.

E mentre c’è chi ha deciso di immaginare come sarebbe un open world di Breaking Bad in Unreal Engine 5, nelle ultime ore Gilligan ha svelato di aver avuto anche lui stesso un’idea simile, rispondendo ai fan durante il suo podcast.

Durante il podcast Inside the Gilliverse (via Dexerto), l’autore ha infatti confessato che ci sono stati diversi tentativi di trasformare la serie televisiva in un videogioco, ma che purtroppo non sono mai riusciti ad avere alcun esito positivo.

Il videogioco di Breaking Bad sarebbe stato ispirato a GTA.

Il papà di Breaking Bad ha infatti svelato che ci sono stati tra i 3 e i 4 tentativi di tramutare Breaking Bad in un videogioco, includendo sia «qualcosa di simile a GTA», in riferimento a una domanda di un fan, che per semplici esperienze su PlayStation VR.

Gilligan ha poi rivelato che è stata la producer Jenn Carroll a produrre i maggiori sforzi per provare a trasformare Breaking Bad in un videogioco, impiegando numerose energie per inventare storie per i possibili adattamenti:

«Creare un videogioco è dannatamente difficile. Quel poco che ho imparato attraverso questo processo è che [crearli] richiede diversi anni e milioni di dollari. Soprattutto quando stai cercando di aprire nuove strade, come il VR e cose simili. Non è andata a buon fine. È un peccato».

L’autore sottolinea infatti che non c’è mai stata la voglia di realizzare un videogioco solo per avere incassi facili, ma di poter garantire lo stesso livello di qualità dello show e curandone fino al minimo dettaglio.

Ed è anche per questo motivo che, a chi gli chiede se sia possibile che questa idea possa venire ripresa in futuro, di dubitare fortemente che un videogioco di Breaking Bad possa mai venire realizzato, pur non escludendo del tutto l’ipotesi.

Del resto, riuscire a ispirarsi a GTA non è un’impresa facile: a tal proposito, Take-Two ha già svelato che il sesto capitolo dovrà diventare «il nuovo punto di riferimento» di tutta l’industria dell’intrattenimento.

In attesa di scoprire se vedremo mai un adattamento dello show sulle nostre console, vi segnaliamo che alcuni fan hanno deciso di realizzare un originale «crossover» con Red Dead Redemption 2.