Bose SoundLink Color II al prezzo più basso di sempre su Amazon!

State cercando un nuovo speaker Bluetooth di qualità per ascoltare al meglio le vostre canzoni preferite ovunque vi troviate? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di portarsi a casa l’altoparlante Bluetooth Bose SoundLink Color II al prezzo più basso di sempre!

L’altoparlante Bluetooth Bose SoundLink Color II offre una qualità sonora molto elevata all’interno di un corpo compatto e impermeabile, ideale per portarlo anche in luoghi, come bordo piscina, dove può essere colpito da schizzi d’acqua.

L’altoparlante Bluetooth Bose SoundLink Color II è un dispositivo molto maneggevole, grazie al rivestimento in silicone, e dispone di un microfono integrato per effettuare chiamate in vivavoce. Il pairing con il vostro smartphone o dispositivo da usare come fonte audio è semplificato dall’impiego di istruzioni vocali e non manca il supporto alla tecnologia NFC.

L’altoparlante Bluetooth Bose SoundLink Color II garantisce fino a otto ore di ascolto con la batteria agli ioni di litio integrata, ricaricabile facilmente tramite un adattatore di rete o powerbank con uscita USB.

Solitamente lo speaker Bluetooth Bose SoundLink Color II viene proposto a 139,95€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 89,99€, con uno sconto del 36%, pari a un risparmio reale di quasi 50€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo speaker Bluetooth a un prezzo eccezionale.

