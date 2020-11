BOSE Quiet Comfort 35 II a meno di 240€ tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, martedì 3 novembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con lo smartphone HUAWEI P40 Pro Black, dispositivo ispirato alla bellezza e alle forme dell’acqua che scorre, dotato di un display Quad-Curve Overflow progettato per abbattere i limiti dell’esperienza visiva e dell’immaginazione a 360°. Inoltre, grazie alla frequenza di refresh di 90Hz, potrete godere di una visualizzazione immersiva e fluida lungo tutto lo schermo. Il telaio intermedio di supporto e gli angoli arrotondati per una maggiore sicurezza lo rendono più armonico che mai, alla vista e al tatto.

Il sensore della fotocamera principale da 1/1,28 pollici, con pixel super large da 2,44 μm, in combinazione con la gamma di filtro colore RYYB, dà luogo a performance straordinarie: luce al massimo, gamma dinamica elevatissima e rumore ridotto al minimo. La fotocamera principale da 50 MP, con pixel binning 4 in 1 e autofocus Octa PD, consente scatti estremamente nitidi con dettagli sbalorditivi, a prescindere dalla complessità della scena e dalle condizioni di illuminazione. La potenza è garantita dal processore octa core Kirin 990, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Solitamente HUAWEI P40 Pro Black viene proposto a 1.049,90€, ma oggi potrete averlo a 799€.

Continuiamo con le cuffie wireless BOSE Quiet Comfort 35 II, dotate di un’avanzata tecnologia di riduzione del rumore. Con Google Assistant integrato, potrete riprodurre musica, ricevere messaggi di testo e rispondere alle vostre chiamate senza dover ricorrere al telefono. I materiali resistenti agli urti, il nylon rinforzato in fibra di vetro e l’acciaio inossidabile resistente alla corrosione le rendono adatte a una vita sempre in movimento. Le cuffie BOSE Quiet Comfort 35 II non sono solo morbide, ma vantano anche materiali di alta qualità. Grazie al rivestimento in Alcantara, ovvero il morbido tessuto utilizzato per la costruzione di yacht e automobili di lusso, offrono il massimo comfort anche se indossate per l’intera giornata.

Solitamente le cuffie wireless BOSE Quiet Comfort 35 II vengono proposte a 349.95€, ma oggi potete portarvele a casa a soli 239,99€.

Offerte Solo per oggi Mediaworld