Bomba Amazon! Apple Magic Keyboard con uno sconto del 53%!

Se possedete un iPad Pro 12,9″ o conoscete qualcuno che ne è in possesso e volete fargli un bel regalo, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte di Natale, offre la possibilità di avere la Magic Keyboard di Apple a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Apple Magic Keyboard si aggancia magneticamente a iPad Pro 12,9″ e offre un innovativo design a inclinazione libera che vi permetterà di trovare la posizione perfetta per le vostre esigenze, allo scopo di fornire una visione sempre ottimale.

Apple Magic Keyboard è l’accessorio ideale per il vostro iPad Pro 12,9″ e funge anche da custodia protettiva. Grazie a Apple Magic Keyboard, il tablet diventerà praticamente un notebook, grazie a una tastiera comoda per la digitazione con tasti retroilluminati e un pratico trackpad per effettuare le gesture di iPadOS per massimizzare la produttività.

Apple Magic Keyboard si ricarica tramite una porta USB-C che consente di fornire energia contemporaneamente a iPad Pro ed è compatibile con i modelli di iPad Pro da 12,9″ di terza e quarta generazione.

Solitamente Apple Magic Keyboard viene proposta a 399€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 189€, con uno sconto del 53%, pari a un risparmio reale di 210€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare questo utilissimo accessorio a un prezzo davvero imperdibile.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

