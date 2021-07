Bloodborne ha un erede inaspettato: è un big in uscita su PS5

I fan di From Software stanno ancora aspettando l’annuncio di un possibile sequel di Bloodborne, ma nel frattempo un inaspettato big in uscita su PS5 vorrebbe riuscire a raccoglierne l’eredità, anche solo in piccola parte.

Stiamo parlando di Deathloop, il titolo di Arkane che uscirà il 14 settembre 2021 su PS5, che gli sviluppatori hanno dichiarato di sperare che possa diventare molto simile all’esclusiva PlayStation, seppur per un motivo diverso da quello a cui probabilmente state pensando.

Per descrivere il titolo in uscita su PS5, Arkane lo ha anche paragonato a Dishonored, sottolineando che a differenza della loro precedente serie utilizzeremo anche armi da fuoco.

Nonostante l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, la compagnia rispetterà i propri impegni e Deathloop resterà un’esclusiva PS5 per il mercato console.

Deathloop vuole raccogliere l'eredità di Bloodborne.

Come riportato da TheGamer, la main designer del titolo di Arkane Lyon, Dana Nightingale, ha dichiarato come speri che Deathloop riesca a diventare proprio come Bloodborne.

Il fatto che, molto probabilmente, saremo spinti a morire in continuazione non è il motivo per cui però ha scelto di fare questo paragone, quanto l’attenzione riservata ai fan per lo studio.

Bloodborne infatti è stata un’esclusiva PlayStation che ha attirato una nuova fascia d’utenza verso i titoli della serie Dark Souls, che alcuni giocatori non avrebbero mai pensato di provare per via della notoria difficoltà.

Dana Nightingale si augura dunque che Deathloop riesca a fare altrettanto per le altre produzioni di Arkane Lyon, essendo anch’esso un’esclusiva PlayStation:

Yeah.

I think "DEATHLOOP" is Arkane Lyon's Bloodborne. — Dana Nightingale (@DanaENight) June 30, 2021

«La mia speranza è che Deathloop sia un po’ come Bloodborne. Nel senso che dopo averlo giocato, potete rigiocare gli altri titoli dello stesso studio ed apprezzarli in un nuovo modo. Già. Ritengo che Deathloop sia il Bloodborne di Arkane Lyon».

Nightingale ha comunque chiarito che ritiene Bloodborne il titolo più divertente di From Software: il motivo per cui ha scelto proprio questo come termine di paragone è perché si augura che anche Deathloop possa fare altrettanto, portando allo stesso tempo gli altri titoli della compagnia sotto una nuova luce.

D’altronde, i fan hanno già dimostrato quanto sono rimasti appassionati da Bloodborne anche su PC, rendendolo il titolo più giocato di PlayStation Now.

Il titolo di From Software è ancora oggi molto giocato anche grazie al multiplayer online, nel quale gli scontri in PVP possono concludersi anche in maniera inaspettata.

I boss sono sicuramente uno degli aspetti più affascinanti della produzione: un fan ha deciso di compilare una classifica per stabilire qual è il più forte, basandosi esclusivamente sulla lore.