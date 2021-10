Black Friday, le migliori offerte sui monitor gaming

Manca poco meno di un mese al Black Friday 2021, il periodo più folle dell’anno a livello di offerte e occasioni per risparmiare in lungo e in largo su tantissimi prodotti appartenenti ai generi più disparati. Sicuramente, uno degli articoli più “gettonati” da parte della community di videogiocatori è dato dal monitor da gaming, in quanto si tratta dello strumento che consente di “vedere” al meglio il titolo a cui si sta giocando.

Proprio per questo motivo, abbiamo pensato di proporvi una nostra selezione ai migliori monitor gaming da tenere d’occhio in vista del Black Friday. Ovviamente, non possiamo garantire che questi prodotti saranno acquistabili a prezzo scontato, ma nel frattempo potete già inserirli all’interno delle vostre “liste dei desideri”. Di seguito, trovato una breve lista ai migliori monitor gaming attualmente in circolazione, da quelle più economiche ai modelli di punta, così da effettuare la vostra scelta liberamente.

Come da tradizione, per la nostra selezione di articoli abbiamo tenuto in considerazione diversi parametri che vanno a influire direttamente sulla qualità dell’esperienza offerta, dalla, ovvia, risoluzione al formato (16:9 o ultrawide), fino a terminare con il tipo di pannello impiegato, la frequenza di aggiornamento e il tempo di risposta.

Questo articolo sarà aggiornato periodicamente, in modo da darvi la possibilità tenere traccia dei migliori monitor gaming che, probabilmente, saranno acquistabili a prezzo scontato durante il Black Friday. Per ora non ci rimane altro che augurarvi buono shopping!

Samsung Odyssey G9

Se puntate al meglio e avete la necessità di un monitor gaming in grado di offrirvi un’ampia superficie per immergervi letteralmente nei vostri videogiochi preferiti, o anche aumentare la produttività grazie alla possibilità di affiancare più finestre contemporaneamente, il Samsung Odyssey G9 è quello che fa per voi! Si tratta decisamente di un prodotto non per tutte le tasche e non per tutti i tipi di videogiocatore, ma le specifiche tecniche sono di tutto rispetto. Il monitor gaming Samsung Odyssey G9 è dotato di un pannello curvo da ben 49” a risoluzione 5.120×1440 (quindi in formato 32:9) con frequenza di aggiornamento di 240Hz e solo 1ms come tempo di risposta.

LG 38GN950

Se desiderate qualcosa di un po’ meno “avvolgente” rispetto al precedente Samsung Odyssey G9, ma ugualmente in formato ultrawide (21:9), il monitor gaming LG 38GN950 ha tutte le carte in tavola per soddisfare le vostre esigenze! Infatti, ci troviamo di fronte a uno splendido monitor gaming dotato di un pannello Nano IPS curvo a risoluzione 3840×1600 pixel con supporto VESA DisplayHDR 600 e una frequenza di aggiornamento massima di 160 Hz. Per migliorare la resa complessiva, la tecnologia Sphere Lighting 2.0 illuminerà la parte posteriore del dispositivo in base ai suoni, regalando un’esperienza ancora più coinvolgente.

Acer Predator XB273U GS

Il monitor gaming Acer Predator XB273U GS è la scelta ideale per tutti coloro che sono intenzionati ad acquistare un display a risoluzione 1440p di qualità. Infatti, il monitor gaming Acer Predator XB273U GS è dotato di un pannello IPS da 27″ con un tempo di risposta di 1ms (GTG), un refresh rate di 165 Hz e un rapporto di contrasto statico di 1.000:1, nonché piena compatibilità con la tecnologia G-Sync di NVIDIA per una fluidità ottimale in qualsiasi circostanza.

Samsung Odyssey G5

Se preferite gli schermi curvi, sicuramente il precedente Acer Predator XB273U GS non avrà cattura il vostro interesse, mentre questo Samsung Odyssey G5 potrebbe fare davvero al caso vostro! Il monitor gaming Samsung Odyssey G5 è dotato di un pannello da 27″ realizzato con tecnologia VA a risoluzione 1440p, frequenza di aggiornamento di 144Hz e raggio di curvatura 1000R. Grazie alla tecnologia Quantum Dot è possibile godere di una buona gamma cromatica, mentre il tempo di risposta pari ad un solo ms garantisce una risposta ai comandi praticamente immediata.

AOC G2590VXQ

Se cercate un monitor gaming dall’ottimo rapporto qualità/prezzo a risoluzione 1080p, AOC G2590VXQ potrebbe costituire un’ottima scelta. Il monitor gaming AOC G2590VXQ è dotato di un pannello di 24” con un tempo di risposta di un ms e una frequenza di aggiornamento pari a 75Hz. Grazie alla tecnologia AOC Shadow Control potrete illuminare le aree scure o spingerle nuovamente nell’oscurità al volo, senza influire sul resto delle immagini visualizzate

