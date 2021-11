Black Friday, le migliori offerte PS5

Manca poco meno di un mese al Black Friday 2021, il periodo più folle dell’anno a livello di offerte e occasioni per risparmiare in lungo e in largo su tantissimi prodotti appartenenti ai generi più disparati. Sicuramente, alcuni degli articoli più “gettonati” da parte della community di videogiocatori sono dati dagli accessori e giochi per PS5, più che fondamentali per godersi appieno dell”esperienza di gioco offerta dalla console di nuova generazione di casa Sony.

Proprio per questo motivo, abbiamo pensato di proporvi una nostra selezione ai migliori giochi e accessori per PS5 da tenere d’occhio in vista del Black Friday. Ovviamente, non possiamo garantire che questi prodotti saranno acquistabili a prezzo scontato, ma nel frattempo potete già inserirli all’interno delle vostre “liste dei desideri”. Di seguito, trovato una breve lista ai migliori giochi e accessori per PS5, così da effettuare la vostra scelta liberamente.

Questo articolo sarà aggiornato periodicamente, in modo da darvi la possibilità tenere traccia dei migliori giochi e accessori per PS5 che, probabilmente, saranno acquistabili a prezzo scontato durante il Black Friday. Per ora non ci rimane altro che augurarvi buono shopping!

DualSense Midnight Black

Il controller wireless DualSense in colorazione Midnight Black è perfetto per tutti coloro che preferiscono avere un joypad completamente nero, così come quelli standard avuti in passato su alcune precedenti versioni della console Sony. Ovviamente, il controller DualSense Midnight Black mantiene tutte le caratteristiche chiave che hanno reso l’originale piuttosto apprezzato ed innovativo, come l’implementazione del feedback aptico e dei grilletti adattivi, in grado di immergere maggiormente i giocatori all’interno dell’azione a schermo.

Cuffie Pulse 3D Midnight Black

Le cuffie Sony Pulse 3D Midnight Black sfruttano il Tempest Engine di PS5 per consentire agli utenti di udire la direzionalità dei vari suoni esattamente come se si fosse immersi davvero nell’ambiente di gioco. Si tratta di un headset wireless che sfrutta un adattatore USB incluso in confezione per collegarsi a PS4, PS5 e computer Windows e macOS compatibili, ma è possibile usare anche utilizzare Playstation VR ed altri dispositivi tramite il consueto jack da 3,5mm.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Ultimo capitolo della celeberrima serie, Ratchet & Clank: Rift Apart vede i nostri due eroi fronteggiare un imperatore robotico che vuole conquistare i mondi interdimensionali. Trattandosi di un’esclusiva PS5, Ratchet & Clank: Rift Apart sfrutta il potenziale della console di nuova generazione di casa Sony, in particolare, grazie all’SSD integrato, sarà possibile passare da una dimensione all’altra a tempo zero, mentre i grilletti adattivi vi permetteranno di percepire le diverse armi.

Deathloop

Deathloop, sviluppato dallo studio di Lione di Arkane Studios, già responsabile dell’apprezzata serie Dishonored e della nuova versione di Prey, racconta lo scontro tra Colt e Juliana, due killer intrappolati in un loop temporale dal quale si potrà uscire solo eliminando con successo tutti i bersagli senza rimanere uccisi.

