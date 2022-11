Black Friday Instant Gaming: tantissimi giochi con sconti fino al 92%

Anche il popolare store digitale Instant Gaming ha lanciato le sue offerte per il Black Friday 2022 proponendo tantissimi titoli, anche recenti, con sconti sino all’90%. L’iniziativa, partita oggi, si protrarrà sino a lunedì 28 novembre, quindi avete 4 giorni di tempo per approfittare delle incredibili occasioni presenti sul portale. Inoltre, ogni giorno verranno aggiunte nuovi titoli a prezzi imperdibili, quindi vi consigliamo di continuare a seguire la pagina ufficiale. Oggi, ad esempio, potete portarvi a casa Horizon Forbidden West per PS5 a soli 29,99€, rispetto ai 79,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 50€.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,1, abbiamo affermato che «Horizon: Forbidden West si presenta come una naturale evoluzione di Horizon: Zero Dawn. La nuova avventura di Aloy riprende tutti i punti di forza del capostipite andando ad approfondire e stratificare il combat system, a trasportarci in un mondo ricco di caratterizzazioni e unicità, spostando il focus sempre più sugli scontri con le macchine e offrendo al giocatore una straordinaria abbondanza tra attività e cose da scoprire».

Piuttosto interessante anche Marvel’s Spider-Man: Miles Morales proposto a soli 31,49€, rispetto ai soliti 49,99€ di listino. Nell’ultima avventura dell’universo di Marvel’s Spider-Man, l’adolescente Miles Morales affronta il trasloco nella sua nuova casa mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, per diventare il nuovo Spider-Man. Quando una feroce forza minaccia di distruggere la sua nuova casa, l’aspirante eroe comprende che da grandi poteri, derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles deve indossare il costume di Spider-Man e guadagnarselo.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo seguendo il link sottostante. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai videogiochi tra gli sconti del portale Instant Gaming.

Black Friday Instant Gaming: ecco le migliori offerte