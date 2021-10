Black Friday Gamestop, i prodotti da tenere d’occhio

Manca poco meno di un mese al Black Friday 2021, il periodo più folle dell’anno a livello di offerte e occasioni per risparmiare in lungo e in largo su tantissimi prodotti appartenenti ai generi più disparati. Sicuramente, una delle catene più gettonate dai giocatori è GameStop che, come da tradizione, lancerà le sue consuete offerte in occasione dell’evento.

Proprio per questo motivo, abbiamo pensato di proporvi una nostra selezione dei migliori prodotti da tenere d’occhio in vista del Black Friday. Ovviamente, non possiamo garantire che questi articoli saranno acquistabili a prezzo scontato, ma nel frattempo potete già inserirli all’interno delle vostre “liste dei desideri”. Di seguito, trovate una breve lista ai migliori prodotti da acquistare a prezzo scontato, nella quale trovate sia console che accessori e videogiochi di recente uscita. Come da tradizione, per la nostra selezione di articoli abbiamo tenuto in considerazione la qualità degli articoli, nonché il potenziale interesse dei giocatori verso di loro.

Questo articolo sarà aggiornato periodicamente, in modo da darvi la possibilità tenere traccia dei migliori monitor gaming che, probabilmente, saranno acquistabili a prezzo scontato durante il Black Friday. Per ora non ci rimane altro che augurarvi buono shopping!

Game & Watch: The Legend Of Zelda

Dopo il successo riscosso dal precedente Game & Watch: Super Mario Bros., Nintendo ha deciso di tornare alla carica con un nuovo dispositivo in edizione limitata per festeggiare il 35° anniversario di The Legend Of Zelda. Game & Watch: The Legend Of Zelda include tre giochi classici della serie, quali The Legend Of Zelda (nella sua versione originale per NES); Zelda 2: L’avventura di Link e The Legend Of Zelda: Link’s Awakening (versione Gameboy), oltre a una edizione speciale del classico Game & Watch Vermin con Link come personaggio giocabile.

Metroid Dread

Uscito di recente per Nintendo Switch, Metroid Dread è l’ultimo capitolo della celeberrima serie, nel quale la protagonista Samus si troverà ad indagare su una misteriosa trasmissione inviata dalla Federazione Galattica sul pianeta ZDR. Purtroppo, scoprirà ben presto che il pianeta è invaso da pericolose forme di vita aliene e creature meccaniche, alle quali dovrà sopravvivere.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Sviluppato da Eidos Montreal, Marvel’s Guardians of the Galaxy è un action adventure in terza persona focalizzato fortemente sulla storia, vista l’assenza di modalità online e nessun DLC o aggiunta post-lancio. In Marvel’s Guardians of the Galaxy, Peter Jason Quill, aka Star-Lord, sarà l’unico vero e proprio leader e personaggio che potrà controllare il giocatore, ma ad aiutarlo troveremo altri personaggi iconici come Groot, Rocket, Gamora e Drax.

Xbox Series S

Xbox Series S, oltre ad essere la più piccola mai creata da Microsoft, è un perfetto concentrato di velocità e prestazioni che punta tutto sul digitale e che permette di giocare a migliaia di giochi di tutte le generazioni di Xbox grazie alla retrocompatibilità digitale dello store e grazie al prodigioso Xbox Game Pass Ultimate, che include centinaia di giochi ad un prezzo mensile ridotto.

Cuffie wireless con microfono Pulse 3D

Le cuffie wireless Sony Pulse 3D sfruttano il Tempest Engine di PS5 per consentire agli utenti di udire la direzionalità dei vari suoni esattamente come se si fosse immersi davvero nell’ambiente di gioco. Tramite l’adattatore USB incluso in confezione è possibile collegarsi a PS4, PS5, computer Windows e macOS compatibili, ma è possibile usare anche utilizzare Playstation VR ed altri dispositivi tramite il consueto jack da 3,5mm.

