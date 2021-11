Black Friday Amazon: i migliori prodotti gaming a meno di 10€

Il Black Friday 2021 è finalmente tra noi, ed anche se la giornata ufficiale del venerdì nero degli sconti sarebbe in realtà il prossimo 26 novembre, Amazon ha ben pensato di anticipare il tutto, proponendosi con una lunga e intensa tornata di offerte che, fino al 29 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli! Il noto portale e-commerce Amazon possiede un catalogo davvero sconfinato, nel quale possiamo trovare prodotti costantemente nuove offerte ogni giorno. Se state cercando qualcosa a basso prezzo, ma ugualmente utile e non di qualità scadente, abbiamo selezionato per voi i migliori articoli gaming che potete acquistare a meno di dieci euro.

Nonostante il prezzo piuttosto basso, molti di essi sono piuttosto utili da utilizzare anche nella vita quotidiana di tutti giorni, consentendovi di risparmiare diversi euro. In questo articolo vi segnaliamo quelli che, secondo il nostro modesto parere, sono i dieci prodotti gaming imperdibili con un prezzo inferiore a dieci euro presenti su Amazon.

Ricordiamo che tutti i prodotti presenti in questo articolo sono compatibili con la spedizione veloce di Amazon Prime; quindi, nel caso foste abbonati (e, in caso contrario, vi consigliamo di farlo direttamente da qui) non ci sarà alcun costo di spedizione. Prima di augurarvi buono shopping, vi rammentiamo infine che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Mouse gaming Trust Gaming GXT 101

Come primo prodotto vogliamo consigliarvi l’acquisto di questo mouse gaming ottico prodotto da Trust, che è dotato di un sensore con una sensibilità regolabile da 600 a 4.800 DPI direttamente tramite un comodo pulsante. Il dispositivo offre lati in gomma per una presa salda, logo illuminato e un design ergonomico e confortevole per la massima comodità anche per lunghi periodi di utilizzo.

» Acquista ora mouse gaming Trust Gaming GTX 101 a soli 9,99€ invece di 14,99€ , sconto del 33%

Tappetino HP Omen 100

Se avete bisogno di un nuovo tappetino per il mouse e avete un budget limitato, questo è l’articolo che fa al caso vostro! Questo tappetino prodotto da HP è realizzato è dotato di una base in gomma antiscivolo ottimizzata per il sensore ottico dei mouse da gaming, ha uno spessore di 4 mm ed è stato testato per resistere a 250 Km di movimento.

» Acquista ora il tappetino HP Omen 100 a soli 9,98€ invece di 12,99€ , sconto del 23%



Spray detergente per tutti i tipi di schermi Nilox

Prendersi cura dei propri prodotti tecnologici è davvero importante, soprattutto per quanto riguarda la pulizia dei display, che deve essere particolarmente delicata per non graffiare la loro superficie. Grazie allo spray detergente Nilox potete rimuovere rapidamente aloni, polvere, sporcizia e ditate, fornendo anche un effetto antistatico sulle suferfici desiderate.

» Acquista ora lo spray detergente Nilox a soli 4,90€

Decorazione da parete Extreme Gaming Inside

I videogiocatori odiano essere disturbati, soprattutto durante le partite online competitive. Grazie a questa decorazione da parete Extreme Gaming Inside metterete in chiaro sin da subito che la vostra stanza è off-limits! Si tratta di una targa di metallo, dalle dimensioni di 20,3×30,5 cm che può essere appesa alla parete e presenta bordi arrugginiti e vernice graffiata e sbiadita per dare l’effetto dell’invecchiamento.

» Acquista ora la decorazione da parete Extreme Gaming Inside a soli 7,87€

Auricolari in-Ear RODMA

Se desiderate degli auricolari economici, magari da collegare al controller per giocare in tranquillità ed immergervi all’interno dei vostri titoli, gli auricolari in-Ear ULIX RIDER fanno proprio per voi! Gli auricolari in-Ear ULIX RIDER sono dotati di altoparlanti integrati ad alte prestazioni per espandere la gamma di frequenze e, grazie all’impiego del comune jack audio da 3,5mm, possono essere utilizzati con molteplici dispositivi.

» Acquista ora gli auricolari in-ear ULIX RIDER a soli 9,97€

Set copritasti gaming retroilluminati

Nel caso i tasti della vostra tastiera dedicati più nello specifico al gaming (come Q,W,E,R,A,S,D,F e le frecce direzionali) non vi soddisfano, questo kit potrebbe migliorare la situazione. Questo prodotto, infatti, vi permette di sostituire i sostituire i tasti posti sugli switch Cherry MX con altri di un’accesa colorazione blu in modo da differenziarli dal resto. Inoltre, i copritasti sono stati realizzati a doppia iniezione per garantire una resistenza eccellente anche dopo tantissime pressioni e ore di gioco.

» Acquista ora il set di copritasti gaming retroilluminati a soli 8,99€ invece di 11,99€ , sconto del 25%

Supporto per cuffie sotto alla scrivania

Se la vostra scrivania è già ampiamente occupata e non sapete dove mettere le vostre cuffie da gaming, New Bee vi viene in aiuto con il suo supporto da posizionare sotto alla scrivania. Il prodotti è in grado di sostenere fino a 6Kg ed è in grado di ospitare tutti i tipi di cuffie, da quelle con filo a quelle Bluetooth.

» Acquista ora il supporto per cuffie sotto alla scrivania a soli 8,99€

Altoparlanti Mars Gaming MS1

Gli speaker Mars Gaming MS1 offrono un look curato e una potenza RMS di 10W per altoparlante. Le casse sono compatte e vengono alimentane tramite una porta USB, mentre l’audio viene fornito tramite il consueto jack da 3,5 mm.

» Acquista ora gli speaker Mars Gaming MS1 u a soli 8,99€ invece di 11,65€ , sconto del 23%

Cavo Display Port 1.2 da 1 metro

I cavi non bastano mai, soprattutto se si desidera realizzare una postazione multi monitor. Nel caso vi servisse un nuovo cavo Display Port 1.2 in grado quindi di trasportare segnali video fino alla risoluzione 4K a 60Hz, questo prodotto di Kabel Direct potrebbe fare al caso vostro. Il cavo assicura una velocità di trasferimento dei dati sino a 17,28Gb/s e il connettore dispone di una chiusura per il fissaggio semplice e sicuro.

» Acquista ora il cavo Display Port 1.2 da 3 metri a soli 9,14€ invece di 14,34€ , sconto del 36%

Supporto per cuffie New Bee

Il supporto per cuffie New Bee offre un perno centrale in lega di alluminio robusto e sottile, mentre gli stabilizzatori di gomma sotto la superficie garantiscono piena stabilità e protezione, prevenendo graffi o danni all’headset. Il supporto per cuffie New Bee può essere utilizzato per la maggior parte di headset ed è facile da assemblare.

» Acquista ora il supporto per cuffie New Bee a soli 9,99€