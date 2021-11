Black Friday Amazon: i migliori accessori gaming a meno di €10

Il Black Friday 2021 è finalmente tra noi, ed anche se la giornata ufficiale del venerdì nero degli sconti sarebbe in realtà il prossimo 26 novembre, Amazon ha ben pensato di anticipare il tutto, proponendosi con una lunga e intensa tornata di offerte che, fino al 29 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli! Il noto portale e-commerce Amazon possiede un catalogo davvero sconfinato, nel quale possiamo trovare prodotti costantemente nuove offerte ogni giorno. Se state cercando qualcosa a basso prezzo, ma ugualmente utile e non di qualità scadente, abbiamo selezionato per voi i migliori accessori gaming che potete acquistare a meno di dieci euro.

Non bisogna per forza spendere un patrimonio per portarsi a casa degli accessori da gaming utili per ogni tipo di esigenza. In questo articolo vi segnaliamo quelli che, secondo il nostro modesto parere, sono i migliori accessori gaming con un prezzo inferiore a dieci euro presenti su Amazon.

Ricordiamo che tutti i prodotti presenti in questo articolo sono compatibili con la spedizione veloce di Amazon Prime; quindi, nel caso foste abbonati (e, in caso contrario, vi consigliamo di farlo direttamente da qui) non ci sarà alcun costo di spedizione. Prima di augurarvi buono shopping, vi rammentiamo infine che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Tappetino mouse Razer Sphex V2

Questo tappetino dal design sottile, combinato con una base adesiva migliorata, è ottimo per chi preferisce un’esperienza di gioco senza intoppi. Il tappetino Razer Sphex V2 ha una superficie da gioco ottimizzata per i sensori, progettato per quelli laser e ottici. La superficie in policarbonato resistente di razer sphex v2 è testata in laboratorio per resistere a elevati impatti e strapp, e il pattern colorato non aggiunge anche un certo stile.

MS1 Altoparlanti da 10W

MS1 Altoparlanti da 10W hanno un sistema di speakers 2.1 da 10w rm. Due altoparlanti totali, di cui quattro a tecnologia passiva, che vi permetteranno di raggiungere il più totale coinvolgimento in ogni vostra sessione di gioco. Hanno anche un look curato nei minimi particolarli, una struttura full black con particolari rosso fuoco, elemento distintivo del brand Mars Gaming. Son alimentati tramite porta usb, mentre il segnale audio tramite classico jack da 3.5″.

Organizer a clip per cavi

In ogni scrivania ci sono sempre una marea di cavi in giro, e questo è un oggetto sicuramente molto utile per far ordine: un organizer a clip per cavi. L’accessorio in questione è stato realizzato in silicone di alta qualità e può essere applicato a qualsiasi superficie grazie al nastro biadesivo 3M. Il supporto consente di gestire tre cavi contemporaneamente, facendovi risparmiare spazio e lasciando i connettori sempre pronti per essere utilizzati.

Nilox Bomboletta Spray

Il grande nemico di tutte le nostre apparecchiature elettroniche è la polvere, e la bomboletta ad aria compressa Nilox è lo strumento per combatterla. È ideale per rimuovere facilmente e rapidamente detriti e polvere da qualsiasi superficie.

Lo spray Nilox è indispensabile non solo per tastiere, ma in svariati campi di applicazione per pulire tramite un soffio aria secco e pulito, che non lascia traccie né residui. Per notebook, stampanti, macchine fotografiche, apparecchiature digitali, orologi, apparecchi scientifici o di precisione.

Black Haws Mouse RGB

Chi ha detto che i mouse devono essere per forza costosi? Il mouse Black Hawks offre modalità di illuminazione personalizzabili tra cui respiro, sfumatura RGB, modalità alternata a colori singoli. È leggerissimo, con i suoi 60 grammi di peso.

L’alloggiamento ergonomico di questo leggero mouse aziendale per PC può adattarsi perfettamente al palmo della mano in qualsiasi modo lo si impugni, rendendolo più comodo soprattutto durante il gioco. Caratteristiche? DPI regolabile da 1000 a 6400, e resistenza dei tasti per 16 milioni di click.

Trust Gaming GXT 267 tappi per pulsanti

Con i tappi per pulsanti Trust Gaming GXT 267 otterrete una presa ancora più salda, con i gommini antiscivolo per pollice per i joystick del controller. Il set è composto in totale da 4 gommini antiscivolo per pollice, due dei quali luminescenti al buio.

Ogni gommino antiscivolo per pollice presenta più punti per garantire una presa e un controllo ancora maggiori, e sono resistenti all’usura e al logoramento sul controller. Infine sono facili da applicare, rimuovere e pulire: un prodotto di ottima qualità.

Supporto per cuffie universale

Le cuffie sono sempre ingombranti sopra una scrivania, ma con il supporto per cuffie universale potete sistemarle per sempre ad un prezzo minimo. Il perno centrale in lega di alluminio è robusto e sottile, e gli stabilizzatori di gomma sotto la superficie garantiscono un supporto sicuro, mentre la gomma morbida e la protezione sulla parte superiore prevengono graffi o danni al casco. Anche la costruzione è ottima, perché fatta da gomma ABS e TPU di alta qualità, sicura e resistente.

